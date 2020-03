Padne Nova do Kellnerových rukou? V Česku to obočí nezvedá, přitom oslovuje klíčovou voličskou skupinu

PRAHA Je to obchod plný superlativů. Nejsledovanější televizní stanice míří do rukou nejbohatšího Čecha. Mezi českými politiky to však zatím příliš zájmu nevyvolalo. Nova je přitom podle mediální experta „velmi silný politický nástroj“.

„Česká média do českých rukou!“ zní když už ne vousaté, tak alespoň knírem vybavené zvolání, jež zaznívá v tuzemském veřejném prostoru už od dob privatizace v 90. letech. Nyní míří Nova, největší český televizní kanál, do rukou nejbohatšího Čecha Petra Kellnera. Jeho společnost PPF koupí americkou skupinu CME, pod niž spadají i všechny kanály Novy. Kellner má blízko k zisku TV Nova. Akcionáři společnosti CME schválili prodej firmy skupině PPF Transakce, jejíž cena se odhaduje na více než 48 miliard korun, vzbudila ohlas ve Spojených státech, kde akcionáři CME prodej firmy Kellnerovi sice posvětili, zabývat se jím však hodlají američtí politici. Vlivný senátor Marco Rubio požádal americkou vládu, aby se obchodem zabývala, zejména aby prověřila bezpečnostní dopady prodeje CME. Podle předsedy českých Pirátů Ivana Bartoše by se záležitost měla za oceánem oficiálně projednávat. „Dle našich informací by měla transakci projednat americká komise pro zahraniční obchod,“ řekl serveru Lidovky.cz Bartoš. Senátor za Piráty Lukáš Wagenknecht a poslanec za stejné uskupení Jan Lipavský v minulých dnech oficiálně požádali členy amerického Kongresu i akcionáře CME, aby transakci prošetřili kvůli údajnému šíření propagandy z Číny, kde má Kellnerova PPF významné obchodí aktivity. V ČR spíše ticho po pěšině Piráti jsou svým aktivním přístupem v této záležitosti mezi českými politiky spíše výjimkou. „Pan Kellner v minulém roce financoval přes své firmy mediální útoky na české politiky, včetně našeho primátora Prahy Zdeňka Hřiba. Nemáme žádné ujištění, že v tom nebude pokračovat i po převzetí TV Nova,“ řekl Bartoš. Na podobná tvrzení Pirátů již dříve reagovala PPF s tím, že nákup CME je čistě doplněním jejího telekomunikačního byznysu a že spolupracuje se všemi zainteresovanými regulačními institucemi. Kellnerův nákup CME prý chtějí Piráti řešit i na úrovni Evropské komise, a dokonce i s národními regulátory v zemích, kde CME vlastní média (viz grafika). Podobně kritický postoj zastává z politiků oslovených serverem Lidovky.cz už jen TOP 09 prostřednictvím své předsedkyně Markéty Pekarové Adamové. „U nás je kolem této transakce až zvláštní klid. Upřímně řečeno sdílím s americkýmisenátoryjejich obavy,“ řekla Pekarová Adamová a zdůraznila, že podle zpráv Bezpečnostní informační služby (BIS) má PPF blízko právě k Číně, která se údajně snaží zasahovat do dění v Česku. „Pokud se transakce dotáhne, budeme pozorně sledovat, jestli a jak se promění obsah vysílání televize Nova,“ uvedla šéfka TOP 09. Petr Kellner na oficiálním snímku z roku 2007. Zbytek politické scény vnímá akvizici skupiny vlastnící dlouhodobě nejsledovanější televizní stanici u nás jako záležitost byznysu. Pro šéfa hnutí STAN Víta Rakušana by změna vlastníka Novy neměla být problémem, dokud bude dodržena novinářská etika a „zásady oddělení vlastníků od vedení redakce“. To má podle něj hlídat především Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, jako pojistka prý slouží i veřejnoprávní média. „Pro mě není důležité, kdo bude majitelem televize Nova, podstatné ale je, aby její zpravodajství bylo nezávislé a nepodléhalo politickým vlivům,“ uvedl po Lidovky.cz šéf ODS Petr Fiala. V pozitivním duchu vnímá naopak přechod kanálů Novy do rukou českého miliardáře předseda komunistů Vojtěch Filip. „Pro mne je to přesun mediálních prostředků z rukou zahraničního kapitálu do rukou českého kapitálu, to vnímám pozitivně,“ řekl serveru Lidovky.cz Filip. Nova jako politické bojiště Data sledovanosti přisuzují Nově čtvrtinu všech diváků v takzvaném prime time – nejsledovanějším úseku vysílání mezi sedmou a jedenáctou hodinou večerní. Tím překonává o deset procent Primu a těsně i oba hlavní kanály České televize dohromady. Navíc Novu sledují lidé, o než se vede politický boj. Skupina CME, které patří i TV Nova, zvýšila provozní zisk na víc než čtyři miliardy. Loni splatila dluh „Primu a Novu sledují zpravidla lidé, již nejsou politicky příliš vyprofilovaní,“ citoval pro Lidovky.cz z čerstvého výzkumu Masarykovy univerzity v Brně vedoucí tamní katedry mediálních studií a žurnalistiky Jakub Macek. Právě o tento segment voličů probíhá politická přetahovaná. Naproti tomu diváci veřejnoprávních kanálů jsou si svou volbou většinou jistí delší dobu. „To vše dělá z Novy potenciálně velmi silný politický nástroj,“ shrnul Macek s tím, že to byly právě předvolební debaty na Nově, jež měly na voliče největší dopad. Čerstvá studie vycházející z dat o 3250 respondentů poukazuje také na to, že pro 71 procent české populace je zpravodajství Novy důvěryhodné nebo se k němu staví neutrálně. To je výrazně lepší než v případě Primy či TV Barrandov. Česká televize podle stejné metodiky dosáhla na 81 procent. Z výzkumu Masarykovy univerzity vyplynulo, že mezi diváky Novy nyní převažují voliči ANO, ČSSD a komunistů.