Palác Broadway v centru Prahy se za miliardu stále nepodařilo udat, šanci má opět nájemce

V prvním kole elektronické aukce loni v září neměl o palác nikdo zájem a stávající nájemce nevyužil svého přednostního práva a ve stanovené lhůtě nepodal nabídku na odkup. Úřad proto vyhlásil další aukci. Ta začala 7. března v 10:00 a trvala do středečních 12:00. Do 4. března do půlnoci museli zájemci složit kauci 20 milionů korun. Minimální navýšení ceny bylo 200 000 korun.

Kauci složil pouze jeden zájemce, ale ani on nakonec během aukce neučinil žádný příhoz. „Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových proto v souladu s uzavřenou smlouvou, kterou převzal společně s budovou od tehdejší Správy železniční dopravní cesty, opět osloví stávajícího nájemce (Paláce Broadway) k podání nabídky ve výši minimální vyhlašované ceny,“ sdělil úřad.

Nájemce může své přednostní právo uplatnit podle ÚZSVM do tří měsíců od doručení výzvy. Pokud by o palác neprojevil zájem, úřad neprodleně vyhlásí další kolo elektronické aukce.

Výjimečná funkcionalistická stavba

„Areál Paláce Broadway je nejen unikátní investiční příležitostí, ale zároveň prodejem s nejvyšší vyhlášenou minimální cenou v téměř dvacetileté historii našeho úřadu. Věřím, že se nám pro tuto výjimečnou nemovitost v centru Prahy podaří v elektronické aukci najít definitivního vlastníka, který dokáže této kulturní památce vrátit dřívější lesk,“ uvedla už při lednovém oznámení druhého pokusu o prodej paláce generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.

Funkcionalistická stavba, která leží mezi ulicemi Na Příkopě a Celetná, je tvořena třemi propojenými trakty a pochází ze 30. let 20. století. Dům patří k největším funkcionalistickým novostavbám v historickém jádru Prahy. Budova nejprve sloužila pro potřeby italských pojišťoven a v části komplexu se nacházely byty. Po roce 1980 byla budova upravena k administrativním účelům. V suterénu budovy bylo v roce 1938 otevřeno kino s tehdy nejmodernějším projekčním a zvukovým zařízením.

ÚZSVM převzal komplex v roce 2016 od tehdejší Správy železniční a dopravní cesty. V souladu se zákonem ÚZSVM nejprve objekt nabídl jiným státním institucím, žádná z nich ale o něj neprojevila zájem. Proto úřad hledá nového vlastníka prostřednictvím elektronické aukce. Dosud nejvyšší částku 790 milionů korun získal stát z prodeje areálu na náměstí Republiky v Praze a prodejem pražského areálu U Půjčovny, který se po 100 příhozech prodal za 355,1 milionu korun.