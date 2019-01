Palachovu oběť je třeba si připomínat, říká britský velvyslanec. Do Prahy přivezl jeho obraz

PRAHA Do připomínkových akcí k 50. výročí sebeupálení Jana Palacha se zapojila i britská ambasáda v Praze. Velvyslanec Nick Archer nechal z Británie do své rezidence dovézt výtvarné dílo Joea Tilsona, které bylo vytvořeno v roce 1969 a věnuje se právě Palachovu činu. Podle Archera je třeba připomínat Palachovu oběť nejen kvůli české historii, ale i jako připomínku toho, že v mnoha zemích lidé stále musí bojovat o svou svobodu.

Podle Archera by bylo chybou jen přejít 50. výročí Palachovy smrti a nijak si ji nepřipomenout. Proto nechal do Prahy přivézt Tilsonovo výtvarné dílo Jan Palach: Suicide by Fire, January 1969. „Objevil jsem ho v uměleckých sbírkách britské vlády více než před rokem. Ale trápilo se v úřadu ministerstva dopravy ve městě Derby. Měl jsem pocit, že má patřit sem, a po několika měsících ho dostal do Prahy právě včas k (Palachovu) výročí. Vyvěsil jsem ho ve své rezidenci těsně před Vánoci,“ sdělil Archer.



Obraz je vytvořen technikou koláže charakteristickou pro pop art, ve kterém Tilson svá díla tvořil. Dílo bylo vytvořeno v nákladu sto kusů, jedním z vlastníků je například galerie umění Tate Modern. V Česku dosud obraz nebyl veřejně vystavován.

Obrazy použité v pozadí koláže nepocházejí pouze z období invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968, proti které Palach svým činem protestoval, ale opakuje se na nich i motiv amerických pouličních protestů. „Tilson se nezasazoval pouze o svobodu v této zemi, ale ukazoval solidaritu s lidmi z celého světa, kteří ve stejnou dobu jako Jan Palach bojovali za svou svobodu. A vytvořil tak pojítko mezi lokální snahou o prosazení univerzálních práv,“ uvedl Archer.

Podle něj je správné se zasazovat o lidská práva a svobodu všude ve světě, což činí i britská vláda. „Tento boj za základní lidská práva, za svobodu a demokracii zdaleka není u konce. Proto když si připomínáme Jana Palacha, měli bychom myslet jak na jeho podíl na prosazení změn zde, tak na mnohé, kteří na jiných místech pokračují v jeho úsilí,“ uzavřel Archer.



Britský výtvarník Joe Tilson, který dílo vytvořil, se narodil v roce 1928. V 60. letech minulého století patřil mezi přední autory britského pop artu. Žije a pracuje v Londýně a v Itálii a od 90. let je členem britské Královské akademie.