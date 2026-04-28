Od loňského března platí přísnější pravidla pro spalování biologického odpadu. Na zahradách už není dovoleno pálit listí, trávu ani čerstvé větve, které při hoření kouří a doutnají. Takový odpad je nutné likvidovat šetrněji – například kompostováním, prostřednictvím bioodpadu nebo ve sběrném dvoře.
„Není dovoleno pálit čerstvé větve, mokré listí nebo vlhkou trávu, u nichž dochází ke kouři a doutnání,“ popsala mluvčí pardubických hasičů Lucie Pipiš.
Zákaz se však netýká běžného rozdělávání ohně pro rekreační účely. Suché dřevo či šišky lze nadále spalovat například při opékání nebo tradičním pálení čarodějnic.
„Je potřeba odlišit dvě situace. Jednou je nakládání s rostlinným odpadem za účelem likvidace a druhou, kdy se suché rostlinné materiály spalují na otevřeném ohni k úpravě potravin nebo k rekreačním účelům,“ doplnila mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí.
Pálení čarodějnic ani posezení u ohně tak novelou dotčeny nejsou.
Kde hledat informace k pálení ohňů?
Sankce za porušení pravidel
Za porušení zákona mohou obce s rozšířenou působností ukládat pokuty v řádu nižších tisíců korun. Výrazně přísněji je postihováno vypalování trávy či keřů, které je kvůli riziku požárů zakázáno dlouhodobě. V takových případech může sankce dosáhnout až 25 tisíc korun.
Hasiči přitom každoročně vyrážejí k požárům způsobeným právě tímto nebezpečným chováním.
Kdo může zakázat rozdělávání ohňů?
Rozdělávání ohňů mohou při nepříznivém počasí dočasně zakázat kraje nebo obce. Opírají se přitom o výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu a doporučení Hasičského záchranného sboru ČR, které situaci průběžně vyhodnocují.
Kde sledovat aktuální informace?
Aktuální výstrahy před nebezpečím požárů zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav na svém webu. Na situaci následně reagují jednotlivé obce, které mohou vydávat vlastní opatření.
Kdy a jak nahlásit větší oheň?
Zatímco některé požáry vznikají z nepozornosti, desítky výjezdů hasičů každoročně způsobují i plané poplachy. I proto se doporučuje větší ohně předem nahlásit. Zvládnete to online za pár minut.
Pro právnické osoby je tato povinnost závazná, fyzickým osobám se to důrazně doporučuje. Ohlášení umožňuje hasičům evidovat plánované pálení. V případě nahlášení kouře pak mohou operátoři rychle ověřit, zda jde o skutečný požár. „Výsledkem je méně zbytečných výjezdů a větší prostor pro skutečné zásahy,“ uvedla Pipiš.
Pokud plánujete oheň mimo vlastní pozemek, je vhodné kontaktovat také místní hasiče nebo obecní úřad.
Jak na bezpečné rozdělávání ohně?
- Umístění ohniště zvolte s rozmyslem – nejméně 50 metrů od okraje lesa, 100 metrů od stohů a v dostatečné vzdálenosti od budov.
- Okolí ohniště - očistěte od hořlavého materiálu a ohraničte ho nehořlavými materiály.
- Stavba hranice by měla být stabilní, aby nehrozilo její převrácení.
- Rozdělávání ohně neprovádějte pomocí hořlavin jako benzín – je to nebezpečné.
- Sledujte počasí. Za silného větru nebo sucha oheň nerozdělávejte.
- Bezpečnost především – oheň hlídejte, nenechávejte u něj děti samotné, vyhýbejte se přeskakování ohně a pozor na oděv.
- Mějte připravené hasicí prostředky – vodu, písek nebo zeminu pro případ potřeby.
- Po skončení pálení oheň pečlivě uhaste – vodou nebo zasypáním zeminou. Místo můžete opustit až po úplném dohoření.
(Zdroj: www.hzscr.gov.cz)
