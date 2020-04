Pálení čarodějnic se přesune na zahrady. Policisté ani hasiči neočekávají komplikace

PRAHA Filipojakubská noc se letos ponese v úplně jiným duchu než v minulosti bývalo zvykem. Tradiční pálení čarodějnic proběhne komorně. Velké akce se konat nebudou, komplikace neočekávají ani policisté či hasiči. Může za to především pandemie nemoci covid-19 a svou roli hraje taktéž přetrvávající sucho.

Omezení pohybu z nařízení vlády každoroční veselí hodně zasáhne. Na veřejně dostupných místech se smí shromáždit nejvýše deset osob a musejí zachovávat vzájemný odstup dvou metrů. Nezbytnou výbavou pro účastníky kromě sirek či zapalovače budou také roušky. Dá se tak očekávat, že se lidé přesunou do ústraní svých domovů. To potvrzují nejen prohlášení o rušení akcí na webových stránkách městských částí a obcí, příkladem budiž zrušení festivalu na Ladronce, ale také slova hasičů.

„Nemáme zprávy, že by se chystaly hromadné akce. Počítáme s tím, že lidé budou zodpovědní a oslavy budou v rodinném kruhu na zahradě, což také doporučujeme. Předpokládáme, že i důsledkem toho to letos bude opatrnější,“ řekl pro Lidovky.cz mluvčí pražských hasičů Martin Kavka s upozorněním na možné riziko, že někteří lidé důsledkem nekonání veřejných akcí vyrazí na vlastní pěst pálit oheň do přírody. Opatření pražských hasičů se ale podle něj letos nijak neliší od obvyklého stavu.



Ani policisté v hlavním městě nepočítají s mimořádnými postupy. „Pražská policie žádné speciální opatření neplánuje. V rámci běžného výkonu služby budou policisté mimo jiné dohlížet na dodržování nařízení v souvislosti s nouzovým stavem,“ konstatovala pro Lidovky.cz mluvčí Eva Kropáčová.

Hasiči po celé republice se nicméně shodují, že je třeba dbát opatrnosti. Kromě onemocnění covid-19 totiž letošní oslavy ovlivňuje také sucho. A to i přes to, že Český hydrometeorologický ústav zatím nevyhlásil extrémní nebezpečí vzniku požárů, jako tomu bylo předminulý rok.

„V souvislosti s aktuálními povětrnostními podmínkami navyšujícími pravděpodobnost vzniku a šíření požáru v přírodních porostech a lesních půdách a s přihlédnutím k aktuálním krizovým opatřením, neshledáváme žádná přijatá opatření proti vzniku a šíření požáru jako bezpečně dostačující a účinná,“ uvedl mluvčí středočeských hasičů Libor Pospíšil s tím, ať jsou lidé ohleduplní a oslavy si užijí až po ukončení krizového stavu a změně povětrnostních podmínek. Podobná doporučení mají také hasiči například na Vysočině.

Takzvané pálení čarodějnic je původně pohanským zvykem, který následně převzali křesťané. Na základě lidové zvyklosti se ohně zapalují v předvečer prvního máje. Třicátý duben je také oslavou začínajícího jara. Po celé republice se ve vesnicích a městech obvykle koná mnoho akcí spojených s Filipojakubskou nocí.