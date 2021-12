Nové náměstí u metra Palmovka uctí legendárního spisovatele Hrabala. Vzniknout má do roku 2025

„Příprava náměstí je z mého pohledu hezkou ukázkou spolupráce veřejného a soukromého sektoru,“ podotýká architekt Filip Tittl z ateliéru Unit architekti, který přeměnu prostoru navrhl.

Za projektem Palmovka One totiž stojí společnosti Landia Management a Discovery Group a ty výstavbu dočasně pozastavily, aby probíhala zároveň se vznikem náměstí. Oba projekty by měly být zahájeny do dvou let.

„Palmovka je jedno z historicky nejvíce podceňovaných míst v Praze, kterému se dlouho nikdo nevěnoval. Přitom je to místo, které má potenciál srovnatelný s Andělem na Smíchově,“ míní Tittl.

„Potenciálně jedno z nejživějších míst v Praze má dneska charakter naprosto zbytkové plochy, kde by vás ani ve snu nenapadlo jakkoli trávit svůj volný čas,“ dodává.

Celé náměstí by mělo díky množství zeleně a přístřeškům osázeným rostlinami připomínat spíše park. Součástí bude kavárna, dětské hřiště a řada míst, kde budou lidé moci posedět a trávit volný čas.

Podle předběžného odhadu dosáhnou náklady na nové náměstí 80 milionů korun, investorem je magistrát.

Nádraží chybět nebude, soudí architekti

Součástí bloku Palmovka One bude i dvoupatrová obchodní pasáž, která propojí náměstí Bohumila Hrabala a ulici Na Žertvách s ulicí Na Hrázi. Současné autobusové nádraží podle architektů chybět příliš nebude.

„Už dneska je víceméně nevyužívané. Začínají tu jen asi dvě linky,“ říká Tittl s tím, že město zde plánuje zavést trolejbusovou dopravu, a tudíž nebudou potřeba odstavné plochy pro autobusy. Trolejbusy budou sdílet zástavky s tramvajemi.

S postavou Bohumila Hrabala je Palmovka neodmyslitelně spojená. Autor mnoha románů se zde sice nenarodil, ale v dnes již zaniklém domě v ulici Na Hrázi prožil podstatnou část svého života.

„Dům bohužel podlehl velmi necitlivé asanaci historické části Libně na konci 80. let 20. století v rámci výstavby metra a zmiňovaného autobusového nádraží,“ vysvětluje Tittl.

Náměstí jako kniha, kniha jako náměstí je mottem tohoto budoucího veřejného prostoru a k Hrabalově poctě architekti a umělci plánují přistoupit unikátním způsobem. Autorem vzpomínky na Hrabala bude Dominik Lang, který se věnuje sochařsko-architektonickým realizacím.

Legendárního autora budou v duchu poetiky jeho textů připomínat drobné instalace a zdánlivě nenápadné prvky, kterým by kolemjdoucí běžně nevěnovali pozornost. Do jednotlivých prvků budou ukryty hrabalovské způsoby vidění.

„Snažíme se vizualizovat do jemných scénických situací, aby odkaz nebyl na pohled prvoplánový,“ popisuje architekt David Tichý z Unit architekti. Lang se navíc podle Tichého domluvil s Obcí spisovatelů na tom, že na počest Hrabala vznikne povídková knížka, která bude čerpat inspiraci právě z prvků připravovaných na novém náměstí a popíše jejich propojení se slavným spisovatelem.

Na knize by se měla podílet dvanáctka českých spisovatelů, mezi oslovenými je například Jáchym Topol. Kniha by měla vyjít současné s dokončením celého stavebního projektu.

O podobě rozhodovali i Pražané

Důraz při přípravě návrhu kladli architekti na přání veřejnosti. Svůj názor kromě místních usedlíků vyjádřili i lidé z celé Prahy, kteří buď na Palmovce pracují, nebo přes ni cestují. Zajišťovat jejich zpětné vazby pomohla zejména platforma Palmovka Teď, která vznikla z iniciativy Prahy 8 a jejím cílem je propojit jednotlivé aktéry rozvoje Palmovky.

„Podoba náměstí vychází zejména z návrhů samotných obyvatel. Náměstí bude konečně vypadat tak, jak si zaslouží, a ne jako prostor, kterým se ve večerních hodinách bojíte procházet,“ komentuje koordinátor platformy Palmovka Teď Petr Pelc.

Podle něj se veřejnost měla možnost účastnit mnoha projednávání a hloubkových rozhovorů, ze kterých vzešly tisíce podnětů. Lidé například rozhodli o tom, že na náměstí nechtějí ošklivou buňkovou stavbu dopravního podniku nebo že je třeba zušlechtit okolí Nové libeňské synagogy.