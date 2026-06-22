Na Palmovce se srazily tramvaje. Do akce musel jeřáb, nehoda omezovala provoz

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  13:57aktualizováno  13:57
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Leila Hamdanovápro iDNES.cz

Na pražské Palmovce se v pondělí po poledni srazily dvě tramvaje. Nehoda se obešla bez zranění. Srážka omezila zhruba na tři čtvrtě hodiny provoz na několika tramvajových linkách, na místě zasahoval jeřáb.

Vyplývá to z informací Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) a pražské zdravotnické záchranné služby.

Nehoda se stala přibližně ve 12:30 hodin. Tramvaje se podle DPP srazily na křižovatce ulic Sokolovská a Zenklova. Srážka si vyžádala zásah autojeřábu. Mluvčí záchranné služby Karel Kirs řekl ČTK, že zdravotníci na místě zasahovat nemuseli.

Nehoda omezila provoz tramvajových linek 3, 8, 10, 12, 16, 24 a 31. Musely jezdit po odklonových trasách. Provoz byl podle DPP obnoven přibližně ve 13:15 hodin.

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