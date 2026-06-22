Na Palmovce se srazily tramvaje. Do akce musel jeřáb, nehoda omezovala provoz

Vyplývá to z informací Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) a pražské zdravotnické záchranné služby.
Nehoda se stala přibližně ve 12:30 hodin. Tramvaje se podle DPP srazily na křižovatce ulic Sokolovská a Zenklova. Srážka si vyžádala zásah autojeřábu. Mluvčí záchranné služby Karel Kirs řekl ČTK, že zdravotníci na místě zasahovat nemuseli.
Nehoda omezila provoz tramvajových linek 3, 8, 10, 12, 16, 24 a 31. Musely jezdit po odklonových trasách. Provoz byl podle DPP obnoven přibližně ve 13:15 hodin.
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