Z původní budovy nádraží Bubny bude pamětní místo, připomene deportace Židů

Místem v letech 1941 až 1945 prošlo na 50 tisíc lidí, především Židů, při transportech do Terezína a koncentračních a vyhlazovacích táborů. Realizaci projektu slibovala vláda Petra Fialy (ODS) ve svém programovém prohlášení.

V posledních letech jeho vývoj ale stagnoval, přiznal dnes ministr. Dodal, že posun přinesla nová ředitelka Centra paměti a dialogu Bubny Pavlína Šulcová.

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) v tiskové zprávě uvedl, že od počátku přestavby nádraží jeho resort počítal s tím, že na modernizaci naváže proměna původní nádražní budovy Praha-Bubny na pamětní místo se stálou expozicí připomínající deportace.

Vládou schválený materiál má zajistit bezúplatný převod pozemků, na nichž se nachází objekt nádraží a železniční svršek, od Správy železnic ve prospěch Centra paměti a dialogu Bubny.

Správa železnic bude projektově přestavbu řídit a centrum zajistí přípravu a uhrazení nákladů rekonstrukce. Ta by měla začít v létě, předpokládané náklady na stavbu jsou před vysoutěžením ve výši přibližně 200 milionů korun, uvedlo ministerstvo kultury.

Vzájemné vztahy a spolupráci mezi Správou železnic, jako vlastníkem objektu železniční stanice Praha-Bubny, ministerstvem kultury a Centrem paměti a dialogu Bubny zajistí připravovaná smlouva.

Šulcová ČTK koncem ledna řekla, že zahájila jednání se Správou železnic jako majitelem budovy a připravuje rekonstrukci. Očekává, že by brzy měl začít výběr zhotovitele.

Investice by měla dosáhnout 300 milionů korun. Šulcovou vybralo ministerstvo kultury loni v září místo zakladatele příspěvkové organizace Památník ticha Pavla Štingla, organizace se pak přejmenovala.

Adaptace bubenského nádraží navazuje na architektonický projekt, který pro Památník ticha připravil královéhradecký ateliér ARN Studio a pro který Praha 7 vydala stavební povolení. Místu by měla nadále vévodit plastika Aleše Veselého Brána nenávratna, kterou představuje železniční kolej s pražci zdvižená k nebi.

Stavba podle Šulcové potrvá podle projektové dokumentace dva roky. Památník obětem holokaustu, který chybí Praze po celých 80 let od konce druhé světové války, tak bude hotový do tří let, míní.

Po adaptaci nádraží má Centrum paměti a dialogu Bubny nabízet možnost vzdělávání, prostor pro diskusi o nelehkých tématech minulosti i současnosti.

„Nemělo by být jen badatelskou institucí, ale místem kam může přijít široká veřejnost hledat odpovědi na dnešní otázky. Můžeme pomoci rozlišovat mezi informacemi a dezinformacemi, rozvíjet kritické myšlení,“ uvedla Šulcová.

27. ledna 2025