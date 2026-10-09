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Environmentální tragédie, postihly ho výčitky svědomí. Turek a další tepou Pavla

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  16:21aktualizováno  16:21
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Prezident Petr Pavel se po vlně kritiky z řad politiků i veřejnosti neočekávaně vrátil do Česka, aby odvolil v komunálních volbách. Po změně v rozhodnutí přichází od činitelů slova podpory, ale také pokračující kritika. „My tady chladíme planetu zákazem plazmových televizí a vysavačů s normálním výkonem a pan prezident si bere tryskáč na otočku?“ divil se v reakci pro iDNES.cz poslanec za Motoristy Filip Turek.

Prezidentův obrat Turek označil za „enviromentálně tragický“. Portál Seznam Zprávy krátce v pátek odpoledne uvedl, že před otevřením volebních místností na pražském Letišti Václava Havla přistál tryskáč z marocké Casablanky. Do Afriky se plánuje opět vrátit.

„Snad nám také ukáže faktury za použití tryskáče a výpisy z účtu o odeslaných platbách za něco tak nepředstavitelně drahého a environmentálně tragického, aby někoho ani náhodou nenapadlo, že se jedná o barterovou korupci, neboli nepeněžité úplatkářství,“ zdůraznil Turek.

Na voliče apeloval, aby přišli k volbám. „Vidíme, jak je to najednou důležité,“ vyzval čestný prezident Motoristů.

Na dotaz iDNES.cz se krátce vyjádřil také bývalý prezident Miloš Zeman, který už také stihl odvolit v Lánech a patřil ke kritikům Pavlovy původně plánované absence. „Domnívám se, že Petra Pavla postihly výčitky svědomí,“ uvedl.

Volby 2026 OBRAZEM

V Česku začaly komunální a senátní volby. (9. září 2026)
Prezident Petr Pavel se stihl vrátit z dovolené, nakonec v první den voleb stihl vhodit svůj hlas do zastupitelstva Černoučku. (9. října 2026)
Tomáš Portlík odevzdal hlas . Volební místnosti po celé České republice se otevřely. Voliči v následujících dvou dnech rozhodnou o tom, kdo bude vládnout v jejich obcích příští čtyři roky. Zároveň vyberou i nové senátory. Tomáš Portlík odevzdal hlas v pátek 9. října 2026 ve 14:00 v SPŠ Novoborská (Novoborská 610/2, Praha 9). (9. září 2026)
Miloš Zeman volí do komunálních a senátních voleb v Lánech. (9. září 2026)
137 fotografií

Podle šéfa SPD Tomia Okamury je dobře, že se prezident voleb nakonec zúčastnil. „Každý vysoký ústavní činitel by měl jít příkladem, účast ve volbách je oslava demokracie,“ řekl redaktorce iDNES.cz poté, co sám v Praze odvolil. Své rozhodnutí si prezident podle šéfa SPD rozmyslel až po velkém mediálním tlaku a nespokojenosti ze strany veřejnosti.

„Potom je otázka, jestli je to vůbec pozitivní. Myslím si, že je to velká kaňka,“ zhodnotil předseda Sněmovny.

Pavlův návrat do Česka ocenil například zakladatel TOP 09 a bývalý ministr financí Miroslav Kalousek. „Konec dobrý, všechno dobré. Jsem rád, že zvítězila odpovědnost,“ napsal na síti X. Pozitivně se vyjádřil po odvolení ve Velaticích také jihomoravský hejtman Jan Grolich. „Myslím, že to udělal dobře. Určitě nebylo pro něj jednoduché se na volby vrátit, ale je to dobrý symbol,“ ocenil šéf lidovců, který kandiduje do Senátu.

Prezident na zahraniční cestu do Maroka odcestoval 2. října. Cestu poznamenala také nehoda buginy v poušti, při které se zranil jeho blízký přítel a spoluzakladatel herního studia SCS Software Petr Šebor. Na to Turek také ve své odpovědi narazil. „A doufám, že svého kamaráda za tu nehodu pan prezident okamžitě neodsoudil jako viníka, mohlo by to nakonec být celé jinak,“ dodal.

V Česku začaly komunální a senátní volby. Filip Turek odvolil v ZŠ Marjánka. (9. září 2026)
Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura odvolil v základní škole v Praze 6-Břevnově. (9. října 2026)
Prezident Petr Pavel se stihl vrátit z dovolené, nakonec v první den voleb stihl vhodit svůj hlas do zastupitelstva Černoučku. (9. října 2026)
Miloš Zeman volí do komunálních a senátních voleb v Lánech. (9. září 2026)
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