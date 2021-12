Pandemie potvrdila jazykový humor, trvale ovšem češtinu neobohatí, říká jazykovědec Oliva

Lidovky.cz: Současná mluva zažívá nebývalou frekvenci cizích slov: pandemie, covid, koronavirus, vakcína, antivaxer. Co na to říkáte?

Trochu bych se bránil tomu, označovat je jako úplně cizí slova. Spíše jde o slova cizího původu, která už předtím v češtině existovala. Pandemii či vakcínu jsme už znali, případně některá byla známá jen v odborné veřejnosti. Nicméně jsou to termíny, které čeština měla. Stala se ale jiná věc. Zatímco předtím koronavirus nezajímal společnost jako celek, protože se neprojevoval, nyní přešel do centra pozornosti společnosti, ta si ho – stejně jako další „letošní“ slova – vzala z odborné terminologie. Jde tedy spíš o přesun z odborné terminologie do obecného jazyka.