Pandemie odsává hnutí ANO voliče. Lavírují spíše mladší, starší lidé jsou věrnější

Do říjnových voleb je ještě daleko, už nyní ale platí, že voličské preference proměnila pandemie. Únor i leden ukázaly, že pozice ANO, dlouhodobého hegemona české politické scény, výrazně oslabila.

Podle posledních dvou průzkumů, které společnost Kantar CZ provedla pro Českou televizi, by hnutí premiéra Andreje Babiše v obou měsících prohrálo s koalicí Pirátů a STAN. V únoru dokonce koalice vedla velmi výrazně – o 12 procent.

Podle analytiků za to může zcela nezpochybnitelně současná epidemie covidu-19. „Dlouhodobé trendy vývoje volebního modelu ukazují, že zhruba od jara loňského roku se s nástupem pandemie začala přízeň voličů značně proměňovat,“ píše se ve zprávě, která průzkum doprovází.

Kam ale voliči ANO odešli? Dá se říct, že nikam. Alespoň zatím. „Od voleb 2017 není výrazně žádná strana, k níž by se voliči hnutí ANO nyní uchylovali. Pokud dochází k úbytku u stran obecně, zdá se, že celkově se lidé spíše přesouvají do skupiny, která neví, koho bude volit,“ uvedl analytik společnosti Median Jaroslav Horníček.

Podle více než dva týdny starého průzkumu Medianu sice ANO stále obhajuje první pozici, náskok ovšem není bůhvíjak vysoký. Od druhého místa, jež obsadili Piráti v koalici se STAN, by ji dělilo jen jedno a půl procenta.



Podle Horníčka na tom vládní hnutí není zdaleka nejhůř, jsou strany, kterým voliči ubývají víc. O těch ale později. ANO má štěstí v tom, že mu starší voliči zůstávají spíše věrní. Pokud v současnosti někdo lavíruje, jsou to ti mladší.

Život pod deklem opatření

Právě oni chtějí cestovat a žít společenským životem, což se příliš neslučuje s tuhými protivirovými opatřeními, jejichž tahounem je ze své podstaty vláda v čele s Babišovým ANO. Proto je úbytek mladých voličů podle Horníčka u premiérova hnutí nejvíce patrný.

To, že lidé nyní říkají, že nevědí, koho by v říjnových volbách volili, však podle všeho neznamená, že by letošní volby zaznamenaly rekord ve volební neúčasti. Dotazovaní totiž zároveň dodávají, že nejspíš volit přece jen půjdou.

Přestože jsou přesuny voličů mezi jednotlivými stranami prozatím spíše zanedbatelné, k nějakým i tak dochází. „ANO dříve bralo voliče takřka z celého politického spektra. Je tak možné, že se voličská přízeň přelévá. Řada voličů ANO jsou vlažní příznivci. Když teď vidí, že se hnutí příliš nedaří nebo že se bortí mýtus schopného a kompetentního Andreje Babiše, mohou přecházet jinam. Třeba také k hnutí STAN nebo Pirátům,“ míní politolog z CEVRO Institutu Miloš Brunclík.

Obě zmíněné strany nyní kandidují společně v koalici a jsou to právě ony, které podle Kantaru ANO předstihly. Druhá volební koalice složená z ODS, TOP 09 a lidovců zdaleka tak dobrých výsledků nedosahuje.

„Naši voliči, zdá se, už hodili tradiční strany přes palubu. Patří k nim přitom nejen sociální demokracie a komunisté, ale i ODS, KDU-ČSL a TOP 09. U koalice Pirátů a STAN funguje punc novosti. Mají podle mě velký potenciál,“ míní Brunclík.

Do karet jim podle něj hraje neokoukanost a to, že se snaží působit věcně a kompetentně. Novost si spojují voliči paradoxně i se Starosty a nezávislými, kteří už ve vládě byli, schovávala je však viditelnější značka „topky“.

Výhybka jménem Vakcína

Voliči jsou Starostům navíc podle Horníčka věrní. Koalice tak nyní žije z jejich stálých voličů a také z mladých lidí, kteří naposledy ještě nemohli k urnám, nyní je přilákali Piráti.

Odliv od hnutí ANO, vítěze minulých sněmovních voleb, však podle odborníků nemusí být definitivní. „Teď to s ANO vypadá poměrně špatně, protože čísla nakažených a počty zemřelých jsou velice špatná, očkování se teprve rozjíždí, nicméně je potřeba si počkat, jaký bude trend. Volby jsou na začátku října, lze očekávat, že do té doby bude česká populace proočkovaná a Andrej Babiš se může pasovat do pozice někoho, kdo vakcíny českým občanům zajistil,“ míní Brunclík.

Babiš tak podle něj může pandemie ještě využít. S čímž mu pomůže skvělý marketingový tým, který má v zádech.

Na něj se jiné strany rozhodně spoléhat nemohou. Jako například vládní ČSSD, jež podle zmíněného průzkumu Kantaru spadla na 4,5 procenta, tudíž by se do dolní komory parlamentu vůbec nedostala. Slavně ale nedopadla ani v měření Medianu.

„I u nás už vyšlo, že sociální demokracie je pod pěti procenty, to nejspíš už něco znamená, protože v našich průzkumech měla kolem sedmi, někdy až kolem deseti procent. Opravdu se tedy něco děje a voliči ČSSD jsou podle všeho opravdu zklamaní,“ říká Horníček.

Nejspíš ale ubývají i voliči TOP 09. Na rozdíl od STAN si je všechny nedokázala „přetáhnout“ do širší koalice. „Je to pravděpodobně nesouladem těch tří koaličních stran – ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Ale možná také odchodem Miroslava Kalouska, protože spousta lidí, kteří volili TOP 09, ho brala jako výraznou osobnost,“ uvádí Horníček.

Kdo by na zmaru ze současné situace mohl vydělat, je SPD Tomia Okamury. „Je to strana, která je schopna získat protestní hlasy nespokojených lidí. Mohou brát zleva i zprava,“ říká Brunclík.