Vypadá to na úplný konec pandemie koronaviru. Alespoň tedy ten „úřední“. Úterkem by měla sněmovna ukončit stav pandemické pohotovosti, který v zemi platí od loňského února. Bude to navíc znamenat i tečku za povinnými respirátory: nyní je stále nutné nosit je ve zdravotnických zařízeních, kam mimochodem patří i lékárny.