Nové věže pro kolové obrněné transportéry Pandur II používané českou armádou by se mohly vyrábět v Česku. Izraelská společnost Elbit, vážný uchazeč o zakázku, nabízí, že by do Česka přenesla výrobu včetně technologií a zázemí pro údržbu věží a spustila tu výrobní linku.

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč