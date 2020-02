Pane Okamuro, nezatahujte mě do svých politických kampaní, žádá zpěvák Landa šéfa SPD

PRAHA Zpěvák Daniel Landa vyjádřil na svém facebookovém profilu důrazný nesouhlas s tím, aby ho šéf strany Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomio Okamura využíval pro svou politickou kampaň. Ten vyjádřil ve čtvrtek souhlas s Landovým výrokem, že v Česku již „fakticky nemůžeme mluvit o svobodě slova“. Okamura přitom použil zpěvákovu fotku.

Zpěvák a amatérský bojovník Landa, který vystupoval i pod pseudonymem kouzelník Žito, už dříve uvedl, že „žijeme v době, kdy podobně jako v době komunismu nesmíte vyjádřit svůj názor. Musíte buď lhát, anebo mlčet“. Šéf SPD tento Landův citát z roku 2011 sdílel na svém FB společně se zpěvákovou fotkou a dodal k němu, že s Landou souhlasí.

„Opět nám noví totalitáři zavírají ústa a zakazují nám říkat pravdu o hrozbě islámu, imigrace či sluníčkářského neomarxismu. Pokud se ozvete, hned vás neoprávněně onálepkují jako fašistu a rasistu,“ napsal Okamura. „Na Západě již lidi za kritiku islámu či imigrace běžně trestně stíhají. Braňte s námi svobodu!“ vyzval své podporovatele šéf čtvrté největší sněmovní strany.



Landa se proti tomu ale v pátek ohradil. „Pane Okamuro, důrazně vás žádám, abyste mě nezatahoval do Vašich politických kampaní zveřejňováním mých fotografií a výroků (domnělých či pravých, vytržených z kontextu či starých - prostě žádných) na vašich webech,“ napsal Landa na facebooku s tím, že se drží od politiky dál a zdůraznil, že nevolí SPD.

„Budu-li mít potřebu se nějak politicky vyjadřovat, založím si vlastní stranu, nebo se k někomu přidám (což zatím určitě nehrozí), ale nechci vidět svůj ksicht promlouvat z politických webů či sociálních sítí, jako to nyní bez mého vědomí a souhlasu činíte vy,“ dodal zpěvák a Okamuru vyzval, aby se prezentoval sám za sebe, své myšlenky a stranu. „Neohánějte se, prosím, žijícími celebritkami, které se ještě mohou bránit (jak právě činím),“ dodal Landa a na jeho podporu přispěchali i někteří jeho fanoušci či odpůrci Tomia Okamury.

Šéf hnutí SPD označil celou záležitost za kampaň proti jeho straně. „Koukám, že začala nějaká další podivná kampaň proti SPD, že prý zneužívám jméno Daniela Landy pro kampaň SPD... Každý si může na mém Facebooku dohledat (rozklikněte obrázek), že jsem nikdy nespojil jméno pana Landy s SPD ani ho nevyužil k propagaci SPD,“ vyjádřil se Okamura v pátek odpoledne.

„Jediné, co jsem udělal je, ze jsem vyjádřil souhlas s jeho konkrétním veřejně publikovaným názorem - a na tom nevidím nic nepatřičného. Vyjádřil jsem souhlas s tím, co pan Landa řekl,“ vysvětlil svůj postup Okamura. Dodal ale, že pokud si zpěvák nepřeje, aby někdo souhlasil s jeho „veřejně vyřčenými názory“, tak to bude respektovat.



S některými Okamurovými výroky mají problémy i odborníci. Historik Michal Stehlík poslal předsedovi SPD v říjnu loňského roku dopis, v němž mu nabídl pro celé hnutí semestrální kurz moderních dějin. Reagoval tak na dalších z Okamurových příspěvků. „Objevila se v něm říšská orlice třetí říše v kombinaci s Evropskou unií a srovnání s tím, že podobnou Evropu, jakou chtěla třetí říše, chce i Evropská unie,“ komentoval historik pro server iDnes.cz. Podle něj vytváření strachu pomocí symbolů nacismu překračuje hranici.