Panelák „napájený“ Sluncem? Soláry můžou pomoct milionům domácností, zajistí až polovinu spotřeby

To by se mohlo dotknout milionů domácností v panelácích, a to jak vlastníků, tak družstevníků, kteří dosud neměli příliš na výběr, jak snížit náklady na elektřinu. Změna by se dotkla i veřejného sektoru a malých a středních podnikatelů.

Celkový výkon nově připojených elektráren za osm letošních měsíců činí 127,3 megawattu (MW). Většinou jde o malé zdroje s výkonem do 10 kilowattů (kW) umísťované na střechy rodinných domů. Zbytek představují elektrárny na střechách firem. Pro srovnání: za celý rok 2021 bylo připojeno 9267 fotovoltaických elektráren.