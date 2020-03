Panické nákupy ustaly, tvrdí obchodníci. Lidé si u nich objednávali i padesátikilové zásilky potravin

PRAHA Kdo měl potřebu se kvůli koronaviru předzásobit trvanlivými potravinami, ten už tak zřejmě učinil. Extrémní nákupy už v tuto chvíli nezaznamenávají ani online obchody, které jimi byly zasaženy zvlášť výrazně.

Chvílemi to v některých českých supermarketech vypadalo, jako by se opět vrátila 70. léta. Regály s potravinami zely prázdnotou, základní hygienické pomůcky nebyly k dostání. Tentokrát však nikoli proto, že by je někdo nedodal, ale protože po nich panika okolo šíření koronaviru vytvořila lačnou poptávku. Vrchol vykupování už ale máme podle prodejců za sebou.

„Můžeme potvrdit, že dochází k postupnému uklidnění situace a nákupy se pomalu vracejí na obvyklou úroveň,“ řekla serveru Lidovky.cz generální ředitelka Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Irena Vlčková. Panika podle ní nebyla namístě od začátku a o případný nedostatek zboží se prý nikdo strachovat nemusel.

Masivní nákupní horečka zastihla podle všeho možná nejdrsněji ty prodejce, kteří zboží zároveň rozvážejí zákazníkům. „Poslední týden pro nás byl extrémně náročný,“ řekl ředitel online supermarketu Košík.cz Tomáš Jeřábek. Stačil prý jediný den, aby se objednávky dostaly na dvojnásobek běžného objemu. Efekt panických nákupů však nakonec podle Jeřábka nebyl tak hromadný, jak se mohlo zdát – 85 % zákazníků se chovalo jako obvykle. Jenže celých 15 % nákupů přesáhlo hranici 50 kilogramů, jednotky procent nákupů pak ředitel rozvážkové služby označil za extrémní.

„Na panické nákupy se nedá připravit“

Poučení je podle něj do budoucna zřejmé: „Na panické nákupy se obchodníci nedokážou připravit. Že přišly, poznáte až ve chvíli, kdy už se s nimi nedá nic dělat,“ vysvětlil Jeřábek, podle nějž nápor v zásobování znamenal zablokování desítek tisíc běžných rozvozů. Opakování situace s prázdnými regály ale podle něj nic nenasvědčuje. „Ti, kteří se potřebovali pro svůj psychický komfort zásobovat, to zvládli právě v průběhu dvou až tří nejkritičtějších dnů,“ doplnil ředitel.

Podle mluvčí řetězce Kaufland Renaty Maierl zaznamenala její společnost v Česku v posledních dnech zvýšený zájem o základní potraviny, jako jsou těstoviny, rýže či konzervy. Kromě toho šly „na dračku“ hygienické potřeby – samozřejmě nikoli tyčinky na čištění uší či vosky na knír, lidé se předzásobili spíše toaletním papírem či dezinfekčními gely. Zájem o to všechno ale dle Maierl v posledních dnech klesá. Což ovšem neznamená, že je vše zase v normálu.

„Zvýšená poptávka po trvanlivých potravinách trvá,“ řekl serveru Lidovky.cz mluvčí prodejen Albert Jiří Mareček. Albert se podle něj snaží zákazníky uklidňovat, prodané objemy jsou prý ale stále výrazně vyšší, než je běžné. „Pravděpodobně tedy vzkaz expertů a státní správy, že není důvod k panice, stále k uším zákazníků zcela nedolehl – anebo pro ně nebyl dosti silný či důvěryhodný,“ myslí si Mareček.

Ne všechny státní orgány však svorně uklidňovaly české občany. Ministerstvo práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) například instruovalo poskytovatele sociálních služeb, jako jsou domovy důchodců, pečovatelské ústavy a další, aby se předzásobily alespoň na šest týdnů.

To Asociace poskytovatelů sociálních služeb zkritizovala jako přemrštěné. „Chceme se ohradit proti poplašným zprávám. Pokyn ministerstva práce, že si všichni poskytovatelé mají nakoupit léky a potraviny na šest týdnů dopředu, je v rozporu s doporučeními vlády. Je to nereálné a nerealistické,“ uvedl prezident asociace Jiří Horecký.