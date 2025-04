Na pohřeb papeže přijede kardinál Duka s třemi biskupy. Graubner zůstane v Česku

Ostatní biskupové včetně pražského arcibiskupa Jana Graubnera zůstanou v Česku. V každé diecézi se uskuteční zádušní mše za zesnulého papeže a ti, co neletí do Říma, by se jich měli účastnit nebo je přímo sloužit.

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě mše začne v pátek 18:00, zahájení obřadů za zesnulého papeže na Svatopetrském náměstí naplánovali na sobotních 10:00. Českou republiku bude na pohřbu papeže zastupovat premiér Petr Fiala.

Česká biskupská konference do Říma nevypravuje žádnou skupinu věřících. Pokud tam někdo pojede, vyrazí podle Klimentové po vlastní ose. „Účast není možné odhadnout, žádná organizovaná akce není,“ řekla Klimentová.

Ve Vatikánu by se měl déle zdržet Duka, měl by se zúčastnit takzvané konzistoře, kolegia kardinálů, které předchází konkláve. Konkláve v Sixtinské kapli se smí účastnit pouze kardinálové do 80 let věku, Duka v sobotu 26. dubna oslaví 82. narozeniny.

Nástupce zesnulého pontifika podle Klimentové nemusí vzejít přímo z konkláve, podle církevních předpisů musí jít o muže s kněžským svěcením, který dosáhl 35 věku.

Duka se měl podle původního programu, který zveřejnil dubnový Zpravodaj pražské arcidiecéze, v sobotu v 11:00 zúčastnit v katedrále sv. Víta mše, která by zahájila letošní Pochod pro život. Hnutí pro život ČR, které akci organizuje, ji dříve svolalo a magistrátu ohlásilo na 26. duben.

Zatím není jasné, zda se skutečně v den pohřbu papeže Františka uskuteční pochod, který má pravidelně v ulicích silné odpůrce. Vyjádření Hnutí pro život ČR se shání, oslovení představitelé církve odkázali na něj. Loni odpůrci zablokovali pražský most Legií, pochod musel změnit trasu.