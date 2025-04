Ludmila Králová z Uherského Brodu se s papežem Františkem setkala v roce 2019 na svatoanežské pouti v Římě, kam zamířila s celou rodinou.

„Našli jsme místo přímo u hrazení a do poslední chvíle nevěděli, jestli tudy papež František pojede. Nakonec se objevil na opačném konci náměstí, žehnal poutníkům a do papamobilu si vzal starší děti, které držely české vlaječky. Po chvíli jsme viděli, že papamobil zahýbá i do naší uličky,“ vzpomíná dvaatřicetiletá matka dvou dětí.

Mladší, tehdy jen dvouměsíční dcerku, držela v náruči. Když kolem nich projel papamobil, František opakovaně poklepal řidiči na rameno a chtěl zastavit. „Takhle malé miminko tam obvykle nebývá, asi ho to zaujalo,“ míní Králová, která předala dcerku členovi ochranky a ten ji následně podal papeži, který miminko políbil a požehnal mu.

Ludmila Králová z Uherského Brodu se s papežem Františkem setkala v roce 2019 na svatoanežské pouti v Římě. Hlava katolické církve požehnala její dvouměsíční dcerce.

„V ten moment nám všem vytryskly slzy, byl to velmi silný zážitek. Prožívala jsem velkou euforii, papež nám ukázal svou obrovskou lidskost, která byla nestrojená,“ líčí Králová.

František se pak doptal, jak je dcera stará a jak se jmenuje. „Projevoval zájem o každého člověka,“ popisuje emotivní zážitek maminka dnes již pětileté holčičky.

Pondělní zpráva o papežově smrti zasáhla Ludmilu Královou nečekaně. „Ještě jsem neměla prostor to zpracovat, v duchu se rozloučit, poděkovat. Byl mi velmi blízký, nejen kvůli požehnání naší dceři. Cítila jsem z něj obrovskou lásku k lidem, otcovskou a milosrdnou. Takovou, jakou věřím, že k nám má Bůh. Byl to někdo, kdo neodsuzuje, chápe lidi a těžkost jejich života,“ dodává.

Novomanželské požehnání

Na Františkovu lidskost vzpomíná také Markéta Kudláčková ze Sebranic u Boskovic, která se s papežem setkala přesně před osmi lety. S manželem se pár dní po svatbě zúčastnila generální audience ve Vatikánu.

Novomanželé ve svatebním oblečení mohli při této audienci sedět v předních místech svatopetrského náměstí. Na závěr papež František čerstvě sezdaným párům požehnal.

„K našemu velkému překvapení se pak také osobně s každým párem pozdravil. Byl srdečný, usmíval se a zeptal se nás, odkud jsme. Ve svém srdci nosil všechny lidi bez ohledu na postavení nebo barvu pleti, měl starost o chudé i o naši planetu,“ dodává Kudláčková, která si fotografie ze setkání uschovala do svatebního alba.

S papežem Frantičkem se setkala Markéta Kudláčková ze Sebranic u Boskovic. S manželem se pár dní po svatbě zúčastnila generální audience ve Vatikánu.

„Možnost byť jen na chvíli mluvit s papežem nebyla jen neopakovatelným zážitkem, ale hlavně zdrojem síly pro zvládání mnohých životních situací,“ říká Kudláčková. Událost bere i jako jistý závazek, aby se spolu s rodinou snažili žít tak, jak je k tomu papež František vybízel.

Moudrost a smysl pro humor

Na papeže Františka vzpomíná také farářka Martina Viktorie Kopecká. Ta se s hlavou katolické církve potkala poprvé v roce 2018 v ekumenickém institutu v Bossey u Ženevy při příležitosti 70. výročí založení Světové rady církví.

Farářka Martina Viktorie Kopecká se setkala s papežem Františkem několikrát. Vzpomíná na jeho moudrost i smysl pro humor.

„Měla jsem tu čest zúčastnit se slavnostního oběda, kde František hovořil s přirozenou moudrostí, projevil smysl pro humor a nadšení pro citronový koláč s máslovou drobenkou. Papež s rozhodností, ale také se srdečným úsměvem nabádal nic nevzdávat,“ vypráví Kopecká z Církve československé husitské.

V říjnu 2018 pak strávila farářka celý měsíc jako bratrská delegátka zastupující Světovou radu na synodě o mladých v Římě.

„Zajímali ho mladí lidé, chtěl slyšet jejich hlasy, naslouchal jim. Dokázal hledat cestu tam, kde se shoda mezi delegáty zdála být v nedohlednu. Zval přítomné k tichu a modlitbě. Na chodbách okolo zasedací síně ve Vatikánu mi několikrát podal ruku a přijal mě s vlídností sobě vlastní,“ dodává Kopecká.

Později se s papežem Františkem setkala ještě dvakrát – na Popeleční středu v roce 2020 při generální audienci a v římské bazilice Santa Sabina na Aventinu.

„S vděčností a úctou budu na tyto chvíle navždy vzpomínat. Papež František zosobnil papežství s tváří milosrdenství, vedl církev s pokorou a otevřeností vůči otázkám, které trápí dnešní svět. Zanechal po sobě nesmazatelnou stopu, v dějinách i mnoha srdcích,“ je přesvědčená Martina Viktorie Kopecká.

Poslední rozloučení s papežem, který katolíky vedl od roku 2013, se uskuteční v sobotu. V Římě se ho budou účastnit světoví státníci, včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa. Česko bude zastupovat premiér Petr Fiala.