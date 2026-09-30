Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Papež Lev XIV. přijal plzeňského biskupa Holuba, mluvili i o svatořečení Hroznaty

Autor: ,
  22:01aktualizováno  22:01
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Velikonoční mši v chrámu sv. Bartoloměje v Plzni celebroval biskup Tomáš Holub....

Velikonoční mši v chrámu sv. Bartoloměje v Plzni celebroval biskup Tomáš Holub. (8. 4. 2023) | foto: Petr Eret, MAFRA

Papež Lev XIV. zahájil čtyřdenní návštěvu Francie, v Elysejském paláci ho...
Biskup Tomáš Holub se po bohoslužbě zastavil u pietního místa věnovaného obětem...
Papež Lev XIV. slouží mši svatou na sicilském ostrově Lampedusa na jihu Itálie....
Školní rok začal také na učilišti plzeňské věznice Bory, k vězňům promluvil...
84 fotografií
Papež Lev XIV. dnes přijal ve Vatikánu plzeňského biskupa Tomáše Holuba. Podle plzeňské diecéze s ním projednal řadu aspektů organizace církevního života, například většího zapojení laiků do správy farností. Holub mluvil s Lvem XIV. také o svatořečení Hroznaty z Ovence, v čemž má papež poslední slovo.

Holub papeže informoval o uzavření diecézní fáze svatořečení českého šlechtice z 13. století. To znamená, že plzeňské biskupství shromáždilo poznatky, které mohou být užitečné pro svatořečení Hroznaty z Ovence. Spis je po ukončení diecézního procesu obvykle předán do Vatikánu Dikasteriu pro kauzu svatých, které věc posoudí. Pokud uzná, že jsou poznatky pro svatořečení, například záznam o zázraku, dostatečné, věc postoupí papeži, který o ní v poslední instanci rozhodne.

Hroznatu z Ovence v roce 1897 uznal za blahoslaveného papež Lev XIII., na kterého současný papež navazuje. Podle katolické církve byl Hroznata zakladatelem kláštera v Teplé; v roce 1217 byl na Chebsku zajat loupeživými rytíři a umučen hladem a žízní.

Holub také s papežem jednal o žádosti českých biskupů o přijímání pod obojí způsobou. Spor o přijímání při mši má v českých zemích dlouhou tradici od dob husitů, kteří na rozdíl od katolíků umožňují podávání chleba a pití z kalichu při mši nejen kněžím, ale i laikům. V minulosti to byla jedna ze symbolických příčin náboženských válek v českých zemích.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.