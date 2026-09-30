Holub papeže informoval o uzavření diecézní fáze svatořečení českého šlechtice z 13. století. To znamená, že plzeňské biskupství shromáždilo poznatky, které mohou být užitečné pro svatořečení Hroznaty z Ovence. Spis je po ukončení diecézního procesu obvykle předán do Vatikánu Dikasteriu pro kauzu svatých, které věc posoudí. Pokud uzná, že jsou poznatky pro svatořečení, například záznam o zázraku, dostatečné, věc postoupí papeži, který o ní v poslední instanci rozhodne.
Hroznatu z Ovence v roce 1897 uznal za blahoslaveného papež Lev XIII., na kterého současný papež navazuje. Podle katolické církve byl Hroznata zakladatelem kláštera v Teplé; v roce 1217 byl na Chebsku zajat loupeživými rytíři a umučen hladem a žízní.
Holub také s papežem jednal o žádosti českých biskupů o přijímání pod obojí způsobou. Spor o přijímání při mši má v českých zemích dlouhou tradici od dob husitů, kteří na rozdíl od katolíků umožňují podávání chleba a pití z kalichu při mši nejen kněžím, ale i laikům. V minulosti to byla jedna ze symbolických příčin náboženských válek v českých zemích.