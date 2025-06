Augustiniáni lákají do Prahy papeže Lva XIV. na blahořečení svého představeného

Autor: Lidovky.cz , ČTK

22:12 , aktualizováno 22:12

Nový papež Lev XIV. by mohl zamířit do České republiky, nevyloučil současný představený řádu sv. Augustina Juan Provecho. Augustiniánský řád pražského kláštera sv. Tomáše na Malé Straně totiž usiluje blahořečení svého představeného Augustina Schuberta, který ve věku 40 let v roce 1942 zemřel v Dachau mučednickou smrtí. Právě kvůli beatifikaci by mohl papež Robert Prevost Prahu navštívit.