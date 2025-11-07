Papež ocenil Dukovu odvahu, zmínil i pravdu a lásku

Autor: ,
  13:54aktualizováno  13:54
Zesnulý kardinál Dominik Duka podle papeže Lva XIV. podporoval smíření, náboženskou svobodu a dialog mezi vírou a společností. Jeho biskupská služba zůstává příkladem věrné oddanosti svému poslání, uvedl papež v kondolenčním dopise, který poslal pražskému arcibiskupovi Janu Graubnerovi. Jeho překlad na webu zveřejnilo pražské arcibiskupství.
Inaugurační mše papeže Lva XIV. (18. května 2025)

Inaugurační mše papeže Lva XIV. (18. května 2025) | foto: ČTK

Pražský arcibiskup Dominik Duka
Kardinál Dominik Duka při bohoslužbě v katedrále svatého Víta, Václava a...
Pražský arcibiskup Dominik Duka
Dominik Duka
43 fotografií

Papež ocenil Dukovu odvahu v době komunistického režimu, kdy působil v ilegalitě a byl ve vězení. Podle papeže Duka navzdory nesvobodě zachoval věrnost církvi.

„S otcovským srdcem vedl boží lid, podporoval smíření, náboženskou svobodu a dialog mezi vírou a společností,“ zdůraznil Lev XIV.

„Jeho biskupská služba, čerpající z dominikánského charismatu pravdy a lásky, jak připomíná rovněž jeho biskupské heslo In spiritu veritatis, zůstává příkladem věrné oddanosti svému poslání,“ napsal papež. „(...) ze srdce uděluji apoštolské požehnání těm, kdo jsou zarmouceni jeho odchodem a účastní se jeho pohřbu,“ dodal.

Duka zemřel v úterý ve věku 82 let. Se zesnulým kardinálem se lidé budou moci rozloučit v kostele Všech svatých na Pražském hradě 13. a 14. listopadu. O den později se uskuteční pohřební mše v katedrále svatého Víta na Pražském hradě.

Kázat bude pražský arcibiskup Jan Graubner a bohoslužbu s ním povedou čeští a moravští biskupové spolu s kardinály a biskupy ze zahraničí i s kněžími dominikánů. Po mši bude Dukovo tělo uloženo v hrobce arcibiskupů v kapli svatého Víta.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.