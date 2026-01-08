Prezident s manželkou navštíví Vatikán, přijme je papež Lev XIV.

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou navštíví v pondělí 19. ledna Vatikán, přijme je papež Lev XIV. V plánu je i jednání se státním sekretářem Vatikánu kardinálem Pietrem Parolinem.
Prezident Petr Pavel při natáčení svého novoročního projevu, který televize odvysílaly 1. ledna 2026.

Lev XIV. se stal papežem loni v květnu, Pavel mu po zvolení popřál hodně sil, moudrosti i odvahy. V telegramu s gratulací ho následně pozval na návštěvu Česka. Uvedl tehdy, že je přesvědčen, že se hlas nové hlavy katolické církve stane silným zastáncem těch, kdo čelí útlaku, bezpráví a utrpení způsobenému nespravedlivou agresí.

Pavel se minulý rok vyjádřil ke smlouvě mezi ČR a Vatikánem, která mimo jiné upravuje postavení katolické církve v Česku. Ve vyjádření pro Ústavní soud uvedl, že dokument, který ratifikovaly Poslanecká sněmovna a Senát, není v souladu s ústavou a zavádí privilegované postavení katolické církve. Na Ústavní soud se kvůli smlouvě loni v březnu obrátila skupina senátorů, kteří chtějí posoudit, zda je smlouva lidskoprávní.

S papežem se setkali i předchozí čeští prezidenti. Václav Havel ve funkci prezidenta ČR byl ve Vatikánu třikrát – v březnu 1994, o pět let později v rámci pracovní návštěvy Itálie a v dubnu 2002 během oficiální návštěvy Itálie. Jeho nástupce Václav Klaus přijel na pohřeb papeže Jana Pavla II. v dubnu 2005 a s jeho nástupcem Benediktem XVI. se setkal v květnu 2009. S dalším papežem Františkem se setkal prezident Miloš Zeman ve Vatikánu v dubnu 2015.

Československo pak papež poprvé navštívil v dubnu 1990 – v seznamu návštěv Jana Pavla II. byla tehdejší ČSFR po jeho rodném Polsku hned druhou zemí východního bloku. Někdejší hlava katolické církve přijela také do už samostatné ČR, a to v letech 1995 a 1997. V roce 2009 navštívil ČR papež Benedikt XVI., mše sloužil v Brně a ve Staré Boleslavi.

25. prosince 2025
