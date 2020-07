Paralelní dráhu na letiště nepovažuji za nutnou. Praha není schopná pojmout více turistů, tvrdí primátor Hřib

PRAHA Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) není přesvědčen o tom, že by na ruzyňském letišti měla vzniknout plánovaná paralelní ranvej. Na dotaz ČTK uvedl, že Praha není schopná pojmout více turistů, a naopak bojuje s negativními jevy tzv. overtourismu.

Soud nedávno na popud malých pražských městských částí zrušil vymezení paralelní dráhy v zásadách územního rozvoje Středočeského kraje. V pražských zásadách, kterých se město musí držet při změnách územního plánu, ranvej zanesena je, ovšem s podmínkami.



„Další paralelní dráha by umožnila navýšit kapacitu letiště až na 30 milionů cestujících. Praha už ale není schopná pojmout více turistů a naopak se musíme intenzivně věnovat negativním efektům overtourismu, jako je například neregulované Airbnb, zvyšující se ceny bydlení, zamoření veřejného prostoru vizuálním smogem a podobně,“ uvedl Hřib. Dodal, že státní investice desítek miliard by bylo vhodné směřovat spíše do vysokorychlostní železnice.



„Diskuse k tomuto tématu v rámci koalice ale stále ještě nebyla ukončena,“ uvedl dále primátor. V minulosti již nesouhlas se stavbou vyjádřilo hnutí STAN, které je spolu s TOP 09 součástí koaličního uskupení Spojené síly pro Prahu. Zastupitelstvo Prahy 6 také nedávno schválilo, že před projednáním projektu ranveje požaduje napojení letiště kolejovou dopravou na centrum města nebo právně závazné omezení leteckého provozu.

Obdobné podmínky pro stavbu dráhy kladou i pražské Zásady územního rozvoje (ZÚR), které tvoří územně plánovací dokumentaci nadřazenou územnímu plánu. Ještě nad tímto dokumentem stojí Politika územního rozvoje ČR, která stavbu ranveje rovněž obsahuje.

Krajský soud v Praze nedávno na návrh městských částí Suchdol a Nebušice zrušil vymezení paralelní dráhy v zásadách územního rozvoje Středočeského kraje. Podle soudu kraj nezohlednil některé zdroje hluku a emisí. Projekt stavby paralelní dráhy tak za současného stavu nemůže pokračovat. Vedení kraje uvedlo, že proti rozhodnutí podá kasační stížnost k Nejvyššímu soudu. Zmíněné městské části spolu s dalšími radnicemi a organizacemi podaly dříve obdobnou stížnost proti pražským ZÚR, kterou však soudy zamítly.

Pražské letiště je podle svých vyjádření na hraně své kapacity, loni odbavilo rekordních 17,8 milionu cestujících. Stavba nové paralelní dráhy podle původních plánů měla začít v roce 2022 a trvat měla zhruba čtyři roky. Její odhadovaná cena je devět miliard korun. Podle letiště má více než tři kilometry dlouhá paralelní dráha primárně sloužit pro přistávání letadel.