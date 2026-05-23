Obří hala v Pardubicích: zastupitelé dostali podklady pozdě, musejí rozhodnout pod tlakem

Jde o smlouvy s investorskou firmou MHAP miliardáře Petra Dědka, který chce na okraji Pardubic postavit největší multifunkční hokejovou halu na světě. Jde o složité transakce, kdy jen plánovací smlouva s investorem má 63 stran, smlouva o odtěžení skládky odpadu 22 stran, souhrn pro zastupitele třicet a příloh k jednotlivým bodům je 43.
Dohromady jde o stovky stran odborného textu, který v absolutní tajnosti jako důvěrný materiál město a investor ladili několik měsíců. Jenže zastupitelé dostali složité podklady teprve ve středu ráno a zlobí se, že za pár dnů je nejsou schopni prostudovat. Někteří proto pro smlouvy, bez kterých se Dědek do stavby pustit nemůže, nechtějí v pondělí hlasovat. Podobná situace už jednou nastala.
To když zastupitelé měli schvalovat, že se v dalších letech budou podílet na provozu haly pravidelnou mnohamilionovou dotací – třiceti miliony korun po dobu 20 let. Zastupitelé toto tehdy odmítli a vedení města svůj plán stáhlo. Pro spoustu zastupitelů je to složité rozhodnutí. Obávají se totiž, aby hala v budoucnu vůbec vznikla.
Jsou to stovky stran, které jsou plné odborného a právního textu, který vymezuje povinnosti investora i města. A zastupitelé budou muset sedmkrát hlasovat – o uzavření plánovací smlouvy, přílohách, dodatcích. Ve všech materiálech jsou stovky čísel pozemků a dalších dat.
„Obdrželi jsme to v úterý s tím, že se nejedná ještě o finální podobu, tedy o materiály, které se mohou měnit, a pak nedává smysl je začít studovat. Ve středu ráno pak přišly aktualizované podklady. Já jsem přitom už v prosinci žádal, abychom jako zastupitelé měli možnost takové dokumenty v klidu prostudovat a dostali jsme je k dispozici alespoň čtrnáct dnů dopředu. Já osobně nemůžu pro předložené dokumenty hlasovat, protože opravdu nejsem schopen v tak krátké době je svědomitě prostudovat. Jde o náročné právní dokumenty, je i třeba je zkonzultovat s právníky,“ řekl zastupitel města Filip Sedlák.
Podobně mluví i další zastupitelé. „Je to velké a důležité rozhodnutí a bylo by ideální, kdyby na něj zastupitelé měli mnohem více času než jen pár dnů před zasedáním, obzvlášť, když se smlouvy mezi právníky města a firmy připravují měsíce. Ani já nebudu hlasovat a zdržím se. Nechci se vystavit tomu, že rozhodnu o něčem, co by mi v budoucnu mohl někdo vyčítat, že jsem nejednal s péčí řádného hospodáře nebo přehlédnu něco, co v budoucnu může pro město znamenat problém,“ řekl další ze zastupitelů pod podmínkou anonymity.
Musí se to stihnout
Naopak radní, jako třeba Otakar Janecký, uznávají, že materiálů je obrovské množství, ale tvrdí, že každý zastupitel to prostě bude muset stihnout prostudovat. „Sám nevím, jestli budu mít nějaké dotazy, ale budu to muset stihnout přečíst,“ řekl Janecký.
Podle jednacího řádu pardubického zastupitelstva, který je platný od ledna 2023, mají zastupitelé dostat pozvánku s navrženým programem a zpracované zprávy včetně příloh k jednotlivým bodům programu elektronicky nejpozději sedm dnů před zasedáním.
Město tvrdí, že materiály začalo zastupitelům distribuovat v pátek večer, poté co je odsouhlasila firma MHAP, a bezprostředně poté, co externí právní kancelář dokončila jejich finální kontrolu. „Další podpůrné materiály byly bez zbytečného prodlení rozeslány v první polovině tohoto týdne,“ potvrdil mluvčí magistrátu Matyáš Strnad. „Vedení města postupovalo tak, aby zastupitelé obdrželi materiály v okamžiku, kdy byly kompletní, finální a právně prověřené,“ dodal Strnad.
Že jde o velké množství informací, přitom uznává v materiálech i samotná radnice. Na konci souhrnné zprávy pro zastupitele je totiž tato poznámka: Z důvodu velkého objemu přílohového materiálu bude v tištěné podobě předkládána pouze vygenerovaná zpráva zastupitelstva města Pardubic s návrhy usnesení bez dotčených příloh.
Zastupitelé budou v pondělí schvalovat dokumenty, ve kterých se zavazují k různým směnám pozemků, převodům pozemků nebo i třeba odpuštění či snížení takzvaného investorského poplatku, což jsou částky, které by měl každý investor Pardubicím zaplatit, když chce ve městě podnikat.
Kromě toho se jedná i o smlouvy, že město se v budoucnu bude starat o komunikace, veřejná prostranství nebo třeba infrastrukturu. V dokumentech jsou pak i rozebírány situace, jaké pokuty by Dědkově firmě hrozily, pokud by multifunkční halu nepostavil včas nebo by třeba vybudoval jiné stavby, než ke kterým se zavazuje.
Čtyři milníky stavby
A jsou zde vyjmenovány i čtyři „milníky“. Prvním je, že do dvou let podá firma MHAP žádost o povolení investičního záměru, do pěti let získá pravomocné povolení a následně do pěti let od tohoto povolení začne stavět. „Milník 4 – dokončení realizace investičního záměru nejpozději do 5 let od zahájení realizace,“ píše se ve smlouvě (to by hala vznikla někdy kolem roku 2040).
Zároveň město část projektu považuje za veřejně prospěšnou stavbu a za ni odpouští investorovi poplatek, který by měl městu podle jeho pravidel odvést. Výši sazby poplatku za metr čtvereční na zbylé plochy pak snižuje z původních 800 korun za metr na 600 korun.
Zdůvodňuje se to tím, že jde o významnou a jedinečnou investici, která vytvoří nová pracovní místa, rozvine turistický ruch a zvýší atraktivitu města.
Dědek sní, že v Pardubicích postaví multifunkční hokejovou halu za 15 miliard korun, která má pojmout přes 22 tisíc diváků při sportovních utkáních a o tři tisíce více při kulturních akcích. K tomu chce stavět i parkovací dům, hotel či tréninkovou hokejovou halu. Na části pozemků, které Dědek koupil na okraji města od soukromých majitelů, je přitom dnes skládka odpadků z dob socialismu. „Odstranění odpadů je základním předpokladem pro realizaci investičního záměru,“ píše se v plánovací smlouvě.