Například vlak Pendolino je kvůli nehodě veden přes Hradec Králové. Tudy je nasměrován také další rychlík Baltic Express mezi stanicemi Poříčany – Choceň. Expres Vindobona je veden přes Havlíčkův Brod. Provoz by mohl být obnoven kolem 10:00.
Podle policejní mluvčí se nehoda stala v železniční zastávce Černá za Bory. „Starší žena utrpěla těžká zranění a byla letecky transportována do nemocnice. U strojvedoucího policisté provedli dechovou zkoušku, která byla s negativním výsledkem,“ uvedla Holečková.
Ve vlaku cestovalo přibližně 150 lidí, nikdo z nich nebyl zraněn. Příčiny nehody policie vyšetřuje.
