Vlak u Pardubic srazil ženu. V nemocnici bojuje o život, koridor stojí

Autor: ,
  8:01aktualizováno  8:01
Na železniční trati mezi Pardubicemi a Kostěnicemi se v pondělí ráno střetl vlak s člověkem. Provoz na koridoru je přerušen. Část vlaků je odkloněna. O zastavení provozu informoval mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Žena, kterou vlak srazil, skončila s těžkými zraněními v nemocnici, sdělila mluvčí krajské policie Dita Holečková.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: HZS Moravskoslezského kraje

Například vlak Pendolino je kvůli nehodě veden přes Hradec Králové. Tudy je nasměrován také další rychlík Baltic Express mezi stanicemi Poříčany – Choceň. Expres Vindobona je veden přes Havlíčkův Brod. Provoz by mohl být obnoven kolem 10:00.

Podle policejní mluvčí se nehoda stala v železniční zastávce Černá za Bory. „Starší žena utrpěla těžká zranění a byla letecky transportována do nemocnice. U strojvedoucího policisté provedli dechovou zkoušku, která byla s negativním výsledkem,“ uvedla Holečková.

Ve vlaku cestovalo přibližně 150 lidí, nikdo z nich nebyl zraněn. Příčiny nehody policie vyšetřuje.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.