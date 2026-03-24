Policie zadržela podezřelé z útoku na halu v Pardubicích. Jde o cizince i Čecha

U zadržených na území České republiky bude podle policie probíhat vazební řízení. „Intenzivně také pracujeme na vydání osoby ze Slovenska,“ doplnila policie na síti X.
Současně uvedla, že mezi zadrženými jsou statní příslušníci České republiky a USA. „Nadále intenzivně pracujeme na dopadení zbylých podezřelých i ve spolupráci se zahraničními partnery,“ dodala.
O zatčení jednoho z údajných pachatelů informovaly dříve servery Novinky.cz a Deník N s odvoláním na své zdroje.
„Ano, můžu to potvrdit. Jde o cizince. Po dalších se nadále pátrá v Česku a dalších zemích,“ sdělil Deníku N zdroj, který je s postupem vyšetřování obeznámený. „Informace tohoto charakteru tam je,“ řekl zdroj serveru Novinky.cz.
O požáru objektu v Dělnické ulici dostali hasiči informaci v pátek krátce po 04:15. Jednu z hal, která je tvořena z velké části železnou konstrukcí, podle hasičů požár kompletně zničil.
K činu se zanedlouho přihlásila propalestinská skupina The Earthquake Faction, zda ale za útokem opravdu stojí, není jasné. Kriminalisté totiž podle dřívějšího zjištění iDNES.cz pracují s verzí, že útok ve skutečnosti spáchal někdo, kdo chtěl, aby to vypadalo jako akce aktivistů.
Skupina The Earthquake Faction v prohlášení zaslaném médiím uvedla, že jí vadí spolupráce zbrojovky LPP Holding s izraelským výrobcem dronů. Mluvčí firmy Martina Tauberová ale vyvrátila, že by k takové spolupráci došlo. „Sděluji, že se v našem závodě žádné izraelské drony nikdy nezačaly vyrábět. K před dvěma lety zamýšlené spolupráci s touto izraelskou společností totiž nikdy nedošlo, a to z důvodu zrušení tendru na předmětný typ dronů stran ministerstva obrany,“ řekla.
Případ řeší Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK), na vyšetřování se podílí také zpravodajské služby a státní zastupitelství. Policie podle policejního prezidenta Martina Vondráška pracuje se čtyřmi verzemi, ve všech jde o podezření na úmyslné zavinění.