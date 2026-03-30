Policie v souvislosti se žhářským útokem v Pardubicích zadržela celkem pět lidí

  13:25
Policie v souvislosti s nedávným zapálením haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích zadržela celkem pět lidí. Při návštěvě Slovenska to v pondělí řekl český ministr vnitra Lubomír Metnar, detaily neuvedl. Česká policie o víkendu informovala o zadržení čtvrté podezřelé osoby v případu, kterou pak soud poslal do vazby.
foto: Ladislav Křivan, MAFRA

„Tam těch pachatelů na místě bylo daleko více. V průběhu času se podařilo zadržet i další osoby. Dnes z toho většího počtu těch útočníků na místě máme zadrženo pět osob,“ řekl Metnar na společné tiskové konferenci se slovenským kolegou Matúšem Šutajem Eštokem k preventivní bezpečnostní akci Slovenska proti nelegální migraci.

Metnar poděkoval Slovensku za zadržení jedné podezřelé osoby v uvedeném případu požáru v Pardubicích, který česká policie vyšetřuje jako teroristický útok. Z dřívějšího vyjádření českého policejního prezidia vyplynulo, že na Slovensku byla zadržena americká občanka. Bratislavský soud ji minulý týden poslal do vazby v rámci vydávacího řízení, ve kterém se rozhodne o jejím předání českým úřadům.

