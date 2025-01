Necitlivé, zahanbující. Známý porodník zveřejnil fotky nahých pacientek

Český národ vymírá

(bez patosu a nebo dokonce národovectví)

Počet živé narozených dětí v naší zemi v posledních třech letech ročně prudce klesl ⬇️ a naopak vzrostl ↗️ rozdíl mezi zemřelými a živě narozenými



Jedná se o mnohovrstevný problém ‍♂️

Demografický, možná sociologický, ale s určitostí biologický‍♂️



Kromě neúprosné demografie je v naší zemi největším problémem, vedle pokročilého věku těhotných, nadváha, nebo dokonce obezita žen vstupujících do svého těhotenství



V současné době jsme v České republice svědky epidemie nadváhy a obezity žen v jejich reprodukčním věku.

BMI se vypočítává u těhotných jen na začátku těhotenství, pak se bere v úvahu už jen hmotnostní přírůstek



Čísla jsou neúprosná☝️

32% těhotných v Praze a Středočeském kraji vstupuje dnes do těhotenství s nadváhou a nebo obezitou a v Olomouckém kraji je tomu dokonce 43% ‍♂️



Nadváha a obezita nejenomže komplikují těhotenství⚠️, ale logicky i porod. Porody bývají vždy rizikové

V případě vaginálního porodu nastává častěji pro hypotonii dělohy nadměrné krvácení a pokud se volí císařský řez, tak se operační rána častěji komplikuje pro sníženou hojivost infekcí️



Zde více než jinde by měla fungovat prevence a vysvětlovat široké veřejnosti rizika nejenom☝️pro ženu, ale i pro dítě.



Je totiž prokázáno, že potomci obézních matek jsou vystaveni zvýšenému ↗️ riziku závažných zdravotních potíží v pozdějším věku. Mezi NEJVĚTŠÍ rizika u potomků žen s nadváhou/obezitou patří: pokračování v komentáři ⬇️⬇️