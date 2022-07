Lidovky.cz: Myslíte, že park pochybil a může za rozšíření požáru?

Jsem přesvědčen, že park dělal, co mohl, a rozhodně se nezachoval špatně.

Lidovky.cz: Bylo by kontrolované vypalování dobrou variantou?

Nejsem tak úplně přesvědčen, že by to byl systém, který by u nás mohl být jednoznačně doporučen. Je to specifická věc, která se musí velmi opatrně zhodnotit, a nám chybí zkušenosti.