Soudy žalobu bývalé ministryně zamítly i v minulosti, rozsudky ale loni v říjnu zrušil Nejvyšší soud. Konstatoval, že v případu nebyly zohledněny klíčové okolnosti – například porušení presumpce neviny. Podle odvolacího senátu však ani další dokazování neukázalo, že by tomu tak bylo.
Parkanová se nyní může znovu obrátit na Nejvyšší soud. Zda to udělá, nechtěla její právní zástupkyně Lucie Števiarová novinářům zatím sdělit.
Soudkyně Ludmila Petráková v odůvodnění verdiktu uvedla, že soud rozhodně nezpochybňuje, že stíhání velmi vážně zasáhlo do osobnostních práv bývalé ministryně a mělo dopady i na její zdravotní stav. Členka odvolacího senátu dokonce označila tento zásah za devastující. Zároveň ale řekla, že nebyla Parkanová ve vazbě nebo ani nepravomocně odsouzena. Částku, kterou dříve od ministerstva žena dostala, proto označil soud za odpovídající.
„My se neztotožňujeme s tvrzením žalobkyně, že její stíhání bylo nedůvodné již od počátku,“ uvedla Petráková. Až rozsáhlé dokazování v případu podle ní ukázalo, že se skutek, ze kterého policie Parkanovou obvinila, vůbec nestal. Policisté a státní zástupci také podle odvolacího senátu neučinili v době stíhání žádná prohlášení, která by vybočovala z normálu. „Medializace byla důsledkem veřejnosti procesu,“ řekla soudkyně.
Nákup čtyř transportních letounů zhruba za 3,5 miliardy korun schválila vláda Mirka Topolánka (ODS) v roce 2009. Parkanovou a šéfa ministerské sekce vyzbrojování Jiřího Staňka následně policie obvinila ze zneužití pravomoci a z porušení povinnosti při správě cizího majetku se škodou 819 milionů korun. Obžaloba jim vytýkala to, že před rozhodnutím o nákupu nedali zpracovat nezávislý posudek a že stroje proto byly předražené.
Parkanová čelila stíhání od roku 2012, soudy ji definitivně osvobodily v říjnu 2021. Podle pravomocného rozsudku nevznikla státu žádná škoda a oba obžalovaní udělali maximum pro to, aby se obchod uskutečnil v souladu se zákonem.
25. ledna 2024