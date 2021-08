‚Odchod z Afghánistánu považuji za zbabělost.‘ Země se podle Zemana stane centrem terorismu

Zeman v rozhovoru zdůraznil, že stažení vojsk z Afghánistánu kritizoval jak před rokem na summitu NATO v Londýně, tak znovu na summitu NATO v Bruselu. Podle něj to byla čirá zbabělost.

„Tálibán na území Afghánistánu vytvoří teroristické centrum. Tím se obnoví teroristické útoky v podstatě po celé zeměkouli. Chtěl bych jinak připomenout, že stažení vojsk jsem kritizoval už před rokem na summitu NATO v Londýně. Nyní znovu na summitu NATO v Bruselu. Díval jsem se přitom do očí nejprve jak Trumpovi, tak Bidenovi, kteří tam byli a říkal jsem jim, že je to zbabělost. Oni to samozřejmě neslyšeli rádi, ale zbabělost to reálně je,“ řekl Zeman v rozhovoru pro Parlamentní listy.

NATO podle něj vyvolává pochybnosti o oprávněnosti své existence. Česko by mělo přehodnotit své obranné výdaje a soustředit se na národní obranu místo „povinných“ dvou procent HDP.

„Je potřeba si uvědomit, že když zvyšujeme výdaje na obranu, očekáváme za to nějakou protihodnotu a tou je právě ochrana před mezinárodním terorismem. Jestliže zde NATO selhalo, mělo by to vést i k přehodnocení našich obranných výdajů a k většímu důrazu na obranu národní,“ míní.

Dále uvedl, že české obranné výdaje byly dosud motivovány spíše požadavky Severoatlantické aliance a tyto požadavky jsou zase motivovány přáním zahraničních zbrojařských firem. „Tak si myslím, že naše zbrojní výdaje by se nyní, když investovat do NATO je tak trochu vyhazováním peněz, měly soustředit na národní obranu, na národní akvizice,“ řekl v rozhovoru.

„Jinými slovy důraz na národní armádu a národní stát by byl přirozeným důsledkem selhání NATO v Afghánistánu. Byla to jediná příležitost, kdy NATO mohlo bojovat. Takové to poštěkávání na Rusko a Čínu není zajímavé,“ dodal.

Podporoval misi v Afghánistánu a v Sahelu. „Dokud tyto mise existovaly, podporoval jsem i zvyšování našeho obranného rozpočtu na ta mystická dvě procenta HDP, a jestliže se situace změnila, logicky se změnil i můj postoj,“ dodal. V Sahelu čeští vojáci stále působí v misi v Mali.

Zeman také uvedl, že Tálibán může žít z výnosů z opia, protože Afghánistán je největším producentem opia na světě, takže nebude mít žádné problémy s financováním.