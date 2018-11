Paroubkovy nelegální miliony? Policie kauzu odložila, expremiér přechází do protiútoku

PRAHA V srpnu Petra Paroubková vyslovila vážné podezření, že její muž, někdejší premiér Jiří Paroubek, nosil domů černé peníze. Podle ní měl příjmy, které tajil před finančním úřadem. Údajně šlo o milionové částky. Nařčením se začala zabývat policie, v listopadu však případ odložila. Paroubek v rozhovoru pro Lidovky.cz uvedl, že v této souvislosti vzniká několik žalob.

Nařčení Petry Paroubkové se objevilo v době, kdy se expremiér začal soustředit na předvolební kampaň. Kandidoval na Ostravsku do Senátu. Pár dní po vystoupení Paroubkové Český rozhlas upozornil, že Paroubek měl od přítele, podnikatele Petra Michka půjčených 3,5 milionu korun. Měl je zhodnotit investicemi na burze. Nicméně prostředky mu Michek peníze nosil v hotovosti poté, co je v igelitkách proměnil ve směnárnách na dolary.

Policie po šetření dospěla k poznání, že v Paroubkových příjmech všechno sedí. Je třeba dodat, že kriminalisté nezahájili úkony trestního řízení. Nařčením se tak zabývali bez toho, aniž by pojali podezření z nelegálního konání. „Potvrzuji, že ve vámi specifikované věci, na základě provedeného šetření policejním orgánem, nebyly zahájeny úkony trestního řízení,“ sdělil serveru Lidovky.cz státní zástupce Martin Černý.

Lidovky.cz: Policie odložila případ, který plynul z nařčení vaší ženy Petry, že jste nosil domů nezdaněné peníze. Jak moc jste si oddechl?

Už zhruba týden potom, co moje budoucí bývalá žena Petra rozpoutala tuto aféru vystoupením v televizi Seznam, státní zastupitelství oznámilo, že vůči mně nezahájilo úkony trestního řízení. Stalo se tak poté, co Petra Paroubkovà byla vyslechnuta na policii. Nyní tedy věc policie definitivně odložila s tím, že nezjistila v mých příjmech žádné nesrovnalosti. Z toho plyne, ze jsem nic nezákonného neprovedl. Očekával jsem to.

Lidovky.cz: Cítíte satisfakci?

Spíš cítím lítost kvůli lidem z Ostravska. Do Senátu si zvolili na šest let troubu, který je v Senátu zastupoval už minulých šest let. A neudělal pro ně nic, byl a je tam jen na rekreaci. Já jsem měl připravený propracovaný program, který by lidem na Ostravsku pomohl. Měl jsem připravené návrhy zákonů k výstavbě komunálních a sociálních bytů i k řešení problematiky exekucí. V důsledku aféry spuštěné mou budoucí bývalou ženou ho ale nemohu realizovat, což je především škoda pro tento strukturálně postižený region a lidi.

Lidovky.cz: Svou kauzu tedy dáváte do přímé souvislosti s tím, že jste neuspěl v senátních volbách?

Samozřejmě. Podle průzkumu renomované agentury pro výzkum veřejného mínění z počátku srpna jsem měl velikou šanci v senátních volbách uspět. Poté jsem se stal obětí antikampaně rozpoutané mou budoucí bývalou ženou. Během ní na mě ve svých pořadech v TV Barrandov lživě útočil konferenciér Jaromír Soukup. V takto vyvolané atmosféře jsem neměl šanci uspět. Bohužel Soukupova televize je zrovna v Ostravě dost sledovaná a zejména levicovými voliči. Antikampaň proti mně byla velmi sofistikovaně připravena a provedena.

Lidovky.cz: Dotklo se vás nějakým způsobem policejní šetření, byl jste například podávat vysvětlení?

O tom bych nerad mluvil, nechám si to pro sebe.

Lidovky.cz: Ale víte, v čem spočívalo policejní šetření a jaké kroky policie v této věci učinila?

Ano. Tedy zčásti.

‚Počínání manželky nerozumím‘

Lidovky.cz: Vaše manželka vás nařkla z nezákonných příjmů, což se neprokázalo. Skoro se nabízí, že teď jste na řadě vy. Podniknete nyní v této souvislosti nějaké právní kroky?

5. prosince při pokračování rozvodového soudu zveřejním kroky, které chystám. Ale už teď mohu říci, že se připravuje žaloba na TV Seznam. Také se chystá žaloba na moderátora Soukupa, který mě ve svých pořadech soustavně lživě napadal. V této souvislosti jsem podal na TV Barrandov dvě stížnosti Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. Rada se jimi zabývá, což je dobře.

Lidovky.cz: Budete iniciovat právní opatření přímo vůči vaší ženě?

Nejsem zastánce takového postupu, ale věci zašly z její strany příliš daleko. Nicméně pořád jsem příznivcem toho, abychom se normálně dohodli. Měli jsme deset let velmi hezký vztah.

Lidovky.cz: Jak si vysvětlujete, že vaše žena vůči vám takto vystoupila?

Počínání Petry Paroubkové úplně nerozumím, protože jednala proti finančnímu zájmu svému a naší dcery. Kdybych v senátních volbách uspěl, mohl bych na výživném posílat Petře více než teď. Její konání nedává smysl. Mohu se jen domnívat, že jednala v zájmu ještě někoho jiného. Že ji někdo řídil, ale dále o tom nechci zatím mluvit.

Lidovky.cz: Ačkoliv policie případ odložila, není to pro vás poučení, abyste byl při zacházení s financemi obezřetnější? Přece jen vaše transakce s panem Michkem, kdy vám půjčil peníze v hotovosti, které předtím měnil z korun na eura v igelitkách po brněnských směnárnách, pak jste je posílal na účet svému brokerovi, budila velké pochyby, nemyslíte?

Klíčové je, že jsme neporušili zákon č. 254/2004 (Zákon o omezení plateb v hotovosti, pozn. aut.). V té době jsem navíc byl soukromá osoba, která si může dělat, co chce. Samozřejmě tedy v intencích zákona, což jsem dodržel. Mimochodem k zaslání peněz brokerovi již nedošlo. Peníze z mého sejfu v bance zmizely.

Lidovky.cz: Takže v této věci jste se podle vás žádného pochybení nedopustil?

Zákon jsem neporušil. Ostatně policie měla možnost shlédnout záznam z tiskové konference, kde jsem celou věc vysvětlil.