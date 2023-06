Pavel zkritizoval vládu kvůli rozpočtu. Nedodává transparentní data, míní

„Nikdo pořádně neví z jakého obrazu vycházet, objevují se různá čísla. Jestliže nevím kde jsme, z jaké startovní čáry máme dělat opatření, tak se nám těžce připravují,“ uvedl v neděli prezident.

Pavelv rozhovoru řekl, že ho znepokojuje vývoj letošního rozpočtu. Nelíbí se mu, že není výhled, že by rozpočet na příští rok mohl být lepší. Zkritizoval také způsob přípravy letošního rozpočtu. „Není optimistický výhled, že by rozpočet na příští rok mohl být lepší. Bavil jsem se o tom s premiérem, ministrem financí. Rozpočet na tento rok nebyl zrovna tím nejlepším rozpočtem, který byl zpracován,“ poznamenal.

Problém je podle něj právě v celkovém obrazu rozpočtu, kdy ani ekonomičtí odborníci se nevyznají v současných číslech. „Největším problémem dnes je zmatečnost celého toho obrazu, protože dnes nikdo pořádně neví, z jakých údajů vycházet, v různých materiálech se objevují různé údaje o příjmech, výdajích, o tom, jaký je deficit,“ řekl.

Podle něj je nutné, aby byla zpracována reálná sada čísel a dat, která už „nebudou nic lakovat na růžovo, ale popíšou obrázek takový, jaký je“. „A teprve z této pozice začneme formulovat konkrétní návrhy na možná řešení ve spolupráci vlády a opozice, protože jak říkám, tato vláda dříve či později předá vládu jiné a ta se s tím bude muset poprat,“ uvedl.

Prezident by tak byl rád, aby na celé věci vládní koalice premiéra Petra Fialy spolupracovala i s opozicí.

Ohledně vládního konsolidačního balíčku uvedl, že bude asi nutné současný návrh vzít jako nutný a přijmout ho případně s drobnými úpravami a začít jednat o druhém a případně třetím úsporném balíčku, které by byly dlouhodobější.

„Pokud máme napravit veřejné finance, tak to bude bolet. Bude bolet každý balíček, ať už přijmeme tento, nebo nějaký další. Ale pak je potřeba se na to podívat z toho pohledu, jestli jeho přijetí, nebo nepřijetí způsobí více škod a více problémů lidem,“ okomentoval situaci okolo konsolidačního balíčku. „Tato vláda dříve či později předá vládu jiné a ta se s tím bude muset vypořádat,“ dodal.

Opětovně za problém vlády označil její komunikaci. Podotkl, že částečně je to způsobeno tím, že ve vládě je pět stran. Bez dobré komunikace návrhů ale podle něj není možné pro ně sehnat podporu.

Výborného jmenuje prezidentem ve čtvrtek

S kandidátem na ministra zemědělství Markem Výborným se prezident plánuje setkat v úterý 20. června. Výborný podle něj již v minulosti svými kroky ukázal, že má hodnoty a srdce na správném místě a to mu dává záruku, že resort bude řídit správně. Ministrem zemědělství by Výborného měl jmenovat ve čtvrtek 29. června.

Pavel řekl, že důvody odchodu současného ministra zemědělství Zdeňka Nekuly jsou osobní. Poznamenal, že nemá důvod je přezkoumávat. Podstatné pro něj je, že premiér s takovým řešením souhlasí. Nekula ve středu oznámil svou rezignaci ke konci června. Svůj odchod z funkce zdůvodnil tím, že v posledních týdnech necítil podporu vedení lidové strany.

Na otázku, co říká prezident na smrt mladého Roma, kterého zabil muž ukrajinské národnosti před několika dny v Brně, Pavel uvedl, že je potřeba takové události posuzovat s chladnou hlavou. „Je potřeba odsoudit jakýkoliv akt násilí. Je potřeba ale i vyšetřit, co se vlastně stalo,“ uvedl s tím, že je potřeba mít jasný obraz a zároveň následně vyvodit důsledky.

Vyzval, aby lidé z události nečinili rasový či etnický problém. Podle něj by se nyní mělo pracovat na zklidnění situace. „Z tohoto důvodu shromáždění v Brně nepovažuji za šťastné,“ poznamenal a naopak ocenil přístup organizaci Romea a její akci, které se konala v Praze.

V diskuzním pořadu také zopakoval, že by Západ měl být obezřetný k Rusům žijícím na jeho území. „To neznamená sledování každého ruského občana, znamená to plošné sledování toho, co se v ruské komunitě děje a reagování na rizikové faktory,“ řekl. Pavel nutnost přísnějšího sledování Rusů zmínil v rozhovoru, který Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL) publikovalo ve čtvrtek. Situaci Pavel přirovnal k „přísnému dohledovému režimu“, v němž za druhé světové války žili Japonci ve Spojených státech.

Přesun ruských jaderných zbraní do Běloruska je podle Pavla politickým signálem, který je nutné brát vážně a situace se musí analyzovat. „Odpověď je adekvátní, celé NATO situaci sliduje dlouhodobě,“ uvedl.

V debatě na CNN Prima News také uvedl, že se i s manželkou částečně přestěhuje do Lumbeho vily v létě. Co se týče dovolené, tu plánuje mít v Česku. Schůzku k důchodové reformě chce Pavel svolat na podzim.

Sto dnů Petra Pavla

V sobotu uplynulo sto dní od inaugurace prezidenta Petra Pavla. Průzkumy ukazují, že má důvěru šesti z deseti lidí v Česku, sám za úspěch svého dosavadního prezidentství považuje nastartování směru, kterým by rád pokračoval v příštích pěti letech. Politologové oceňují Pavlovu snahu zprostředkovávat dialog a otevírat Pražský hrad, jako pozitivní změnu po éře Miloše Zemana vidí Pavlovo působení politici vládní koalice. Opozice je v hodnocení odměřenější.

V diskuzním pořadu Pavel znovu zhodnotil své dosavadní působení ve funkci. „Tři měsíce jsou období, které proběhly rychle. Člověk nemám moc času ani na nějakou sebereflexi. Řekl bych, že se do toho dostáváme, celý tým se usazuje. Nakonec i to období ukázalo, že přineslo i konkrétní výsledky. Myslím si, že budeme ještě dál sbírat zkušenosti,“ popsal s tím, že mezi nejsilnější momenty patří setkání s občany a zpětná vazba od nich. Zpětně také vnímá, že by některé věci mohl více a lépe vysvětlit.

Od nástupu do funkce Pavel jmenoval nové ministry životního prostředí, školství a pro evropské záležitosti, navrhl a po schválení Senátem jmenoval také tři ústavní soudce. Od zvolení do funkce navštívil pět krajů České republiky a také všechny sousední země, na Slovensku a v Německu byl ve funkci již dvakrát. Absolvoval i cestu na Ukrajinu bránící se ruské agresi, kde se také vydal podpořit vojáky do blízkosti frontové linie. Politologové na jeho dosavadním působení oceňují hlavně snahu zprostředkovávat diskusi mezi vládou a opozicí, otevírat Hrad občanské společnosti a koordinovat zahraniční politiku s kabinetem.

Důvěru 60 procent lidí v Česku má Pavel podle květnového průzkumu agentury STEM, za důvěryhodného politika ho považuje i téměř polovina nevoličů a čtvrtina Babišových voličů z prezidentských voleb. Mezi vrcholnými politiky v Česku má Pavel největší důvěru podle březnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), který ukázal, že prezidentovi věří 59 procent občanů.