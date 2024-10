Odchod Pirátů je jako ze Čtyři z tanku a pes, kterého pak snědli, řekl Havlíček

Místopředsedové Poslanecké sněmovny Jan Skopeček (ODS) a Karel Havlíček (ANO) hodnotili odchod Pirátů z vládní koalice, který moderátorka označila za vládní krizi. „Žádná velká krize to nebyla, bez Pirátů má vláda pohodlnou většinu,“ uvedl Skopeček s tím, že mu jejich přesun do opozice vůbec nevadí – nebyli pro něj blízký politický subjekt a bez nich může být vláda akceschopnější.

Jeho stranický kolega a europoslanec Alexandr Vondra prohlásil, že šlo o odchod „pidistrany“ z vlády a že Piráti by měli zpytovat svědomí, protože nezvládnutá digitalizace stavebního řízení byla opravdu velké manažerské selhání.

Neměl nahradit ministra zahraničí a bývalého Piráta Jana Lipavského někdo z ODS? „Premiér zvolil správnou cestu. Pokud by Lipavský odešel, nastal by politický boj,“ myslí si Skopeček. „Ministerstvo zahraničí volby nevyhrává,“ poznamenal Vondra. „Lipavský nedělá pragmatickou zahraniční politiku, vychýlil kyvadlo na jednu stranu (Tchaj-wan a Ukrajina). Měl by řešit i zahraniční obchodní politiku,“ domnívá se Havlíček.

Havlíček přirovnal situaci k seriálu Čtyři z tanku a pes, kdy psa utratili a snědli. „Sledujeme smutnou grotesku. To bylo samé: Petře sem, Ivane tam, lichotky. Ivan to celé zdigitalizuje a vytáhne nás z hospodářské šlamastiky, Petr na to dohlédne. Petr Ivana blbě popraví, když se nepovede jeden z nejdůležitějších projektů,“ vyjádřil se Havlíček.

„Není to groteska, ale standardní součást politiky. Hloupá jihoamerická telenovela byly výměny ministrů zdravotnictví za ANO za covidu,“ ohradil se Skopeček.

Jaký ministr bude Kulhánek?

Ivana Bartoše ve funkci ministra pro místní rozvoj nahradí bývalý hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek (STAN). Je to dobrý krok? Skopeček se domnívá, že hejtman může být dobrou kvalifikací.

„Kulhánek je správnou volbou, přesně zná problematiku ministerstva. Má analytické myšlení, je pracovitý a dokáže pracovat pod tlakem,“ řekla místopředsedkyně sněmovny Věra Kovářová (STAN).

Havlíček s ní nesouhlasil, protože dosazovat do vlády lidi, kteří neuspěli ve volbách, je jako poslat někoho z nižší soutěže do první ligy. Navíc podle něj není náprava digitalizace za rok zvládnutelná. „Nedovedu si to představit, lepší by bylo, kdyby si agendu vzal odborný náměstek,“ uvedl Havlíček.

Na postu místopředsedkyně sněmovny zůstane Pirátka Olga Richterová. Podle Havlíčka to není správně, protože počty místopředsedů by měly odpovídat výsledkům voleb. „Vládní strany ji mají pod krkem, když bude zlobit, tak ji potrestají,“ myslí si předseda SPD Tomio Okamura.

Reorganizace vlády je podle Vondry příležitostí, aby čtyřkoalice přesvědčila voliče, přestože neuspěla v krajských a senátních volbách. „Je třeba přidat, dobít baterky a zahájit ofenzivu. Lépe komunikovat, personalizovat politiku, neřešit sto věcí naráz – soustředit se pouze na několik,“ vyjmenoval Vondra.

Ve Středočeském kraji, kde zvítězilo ANO nad Starosty a SPOLU, politici stále nepodepsali koaliční smlouvu. Jako nejpravděpodobnější se jeví koalice SPOLU a Starostů, měla by však většinu pouze o jeden hlas. ANO nabídlo SPOLU pozici hejtmana, pokud se dohodnou na koaliční spolupráci.

ANO jde do opozice, i když někteří členové ODS ve Středočeském kraji by si dokázali koalici s ANO představit, prohlásil Havlíček. „Se Starosty fungovala spolupráce v minulém volebním období. Je tam větší ideová blízkost a možnost pokračovat v projektech. Jednání s ANO bylo slušné a jeho nabídka byla velkorysá,“ reagoval Skopeček a naznačil, že se o tom radil se všemi středočeskými kolegy z ODS a právě oni s nabídkou nesouhlasili.

Připomněl špatnou zkušenost z minulosti, kdy tehdejší hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) „vyměnila v koalici ODS za socialisty a komunisty“.

Jednání se STAN, které nadále pokračuje, se mu ale nelíbilo. „Není vyloučeno, že SPOLU půjde do opozice, ale přeji si, abychom došli k dohodě. STAN s námi jednalo, jako kdyby volby vyhrálo,“ stěžoval si Skopeček. Kovářová to označila za „fňukání“, myslí si, že jsou rovnocennými partnery.

Europoslankyně za ANO Klára Dostálová reagovala, že STAN „jde jenom o funkce, nikoli o Středočeský kraj“, protože koalice by měla křehkou většinu. „Vy jste ale nenabídli hejtmana,“ ohradila se Kovářová. „Vydírali jste Starosty, že když s vámi nepůjdou, něco na ně praskne,“ vyostřila debatu Dostálová. „Nehádejte se a řešte, že lidi nebudou mít čím topit,“ přispěl do diskuze Okamura.

Podle něj by vláda měla hlasovat o důvěře, možná by nezískali většinu, myslí si. „Stanjura říkal, že SPOLU nemá smysl. Vzniká tlak v poslaneckém klubu ODS, aby ho třeba nepřeskočili lidovci,“ prohlásil Okamura. „Takto to Stanjura neříkal, povedeme diskuzi. Myslím si ale, že půjdeme jako SPOLU do voleb,“ namítl Vondra.

Debatující také okomentovali další aktuální události na politické scéně a možnou budoucnost po volbách příští rok. „Chceme být ve vládě a koaliční partner SPD by bylo jedině hnutí ANO,“ řekl Okamura. „Po volbách budeme jednat s každou demokratickou stranou, která překročí pět procent,“ nevyjádřila se Dostálová k možné koalici ANO a SPD.

Vondra se domnívá, že kdyby Miroslav Kalousek, který nedávno vystoupil z TOP 09, založil novou stranu, pravici by nepomohl, jen by ji rozředil. Dostálová pogratulovala Janě Maláčové ke zvolení předsedkyní SOCDEM a prohlásila, že očekává, že „začne spojovat levici“.