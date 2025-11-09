„Já jsem toho názoru, že by se ty vlajky měly postupně sundavat. Budí zbytečně velké emoce. Pojďme Ukrajinu podporovat spíše věcně,“ dodal Havlíček.
Šebelová doufá, že sejmutí vlajky z budovy Poslanecké sněmovny je jediná věc ze stranického programu, kterou se SPD podaří splnit. „Vy kdybyste to Rusko neměli, tak byste si ho museli vymyslet,“ reagoval Fiala na kritiku opozice. Podle něj hnutí SPD chce mír, nikoliv válku. „Jsme tu pro Česko, ne pro Rusko nebo Ukrajinu,“ zdůraznil.
Poslanci ODS, STAN a Pirátů v reakci vyvěsili z oken budovy vlastní ukrajinské vlajky. Okamura ve čtvrtek večer v České televizi řekl, že hnutí SPD před volbami slibovalo, že na českých veřejných budovách budou jen české vlajky, a svůj slib plní. Ohledně izraelské vlajky visící dál na Sněmovně uvedl, že proti Izraeli nic nemá, ale je možné, že o jejím dalším osudu bude vedení komory mluvit.
Havlíček nevyloučil konec muniční iniciativy
Havlíček v diskuzním pořadu mimo jiné nevyloučil konec muniční iniciativy. Zjištění formující se vlády podle něj ukazují větší problémy, než hnutí ANO před volbami předpokládalo.
Podle něj byli úředníci končícím kabinetem zastrašováni a nyní začínají mluvit. Státy, které se do iniciativy zapojily, se budou podle Havlíčka divit. Podle místopředsedy ODS Martina Kupky se jedná o bohapustou snahu očernit vše, čeho česká vláda dosáhla.
Podle místopředsedy SPD Radima Fialy je pro něj velká neznámá, co před jmenováním vlády udělá prezident Petr Pavel. „Zatím dojednáváme finální řešení personálií. Nemáme to ještě definitivně odsouhlasené,“ řekl místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. Andrej Babiš chce jména členů vlády oznámit do konce listopadu. Ve středu bude jednat s prezidentem.
Prezident už v minulosti prohlásil, že by střet zájmů mohl být překážkou pro jeho jmenování. Babiš slibuje, že to vyřeší. „Předpokládám, že Babiš vystoupí před kamery a oznámí, jak se s tím popasoval, víc o tom polemizovat nechci. Teď je opravdu míč na jeho hřišti,“ reagoval ministr dopravy v demisi Martin Kupka (ODS).
Podle Havlíčka Babiš vyřeší střet zájmů rychleji, než žádá zákon. Norma ukládá vyřešit střet bez odkladu po nástupu do funkce, nejpozději do 30 dnů.
Předseda hnutí ANO však před pár dny odmítl, že by jeho střet zájmů kvůli vlastnictví koncernu Agrofert byl překážkou pro jeho jmenování na post premiéra. „Zákonnou překážkou to určitě není, já slíbil panu prezidentovi, že mu předložím řešení. A tak se určitě i stane,“ uvedl Babiš.
Podle poslankyně Starostů Michaely Šebelové je důležité, aby prezident dostál svých slov a požadoval po Babišovi předložení řešení o střetu zájmů. „Je to v zájmu prezidenta,“ řekla.
Havlíček také opakovaně upozornil na nepředložení rozpočtu končící vlády. Ta podle ministra Kupky ve středu rozhodne, zda znovu pošle rozpočet do Poslanecké sněmovny. „Bude to finální tečka,“ řekl.
„Všechny vlády vznikaly až někdy v prosinci. Není to tedy nic neobvyklého,“ uvedl Fiala na otázku, zda se jmenování nové vlády zbytečně nenatahuje.
Šebelová podle svých slov nerozporuje délku jednání nové vlády, ale podivnou komunikaci. „My nerozporujeme ten časový rámec, ale upozorňujeme na to, že tu jsou různá protichůdná prohlášení. Nejprve to vypadalo, že se křesla rozdělí do čtrnácti dnů, teď se to odkládá,“ reagovala Šebelová.