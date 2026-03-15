Okamura v debatě uvedl, že větší nabídka ropy by mohla snížit ceny energií a pomoci lidem. „Otevření dalších zdrojů téměř vždy způsobuje snížení cen. Pokud by opravdu přišla ropná krize, tak je podle mě lepší jít cestou po vzoru Maďarska či Slovenska, aby lidé měli levnější životy,“ řekl.
Ostatní účastníci diskuse se však vůči podobnému kroku vymezili. Šéf hnutí STAN a bývalý ministr vnitra Vít Rakušan varoval, že nákup ruské ropy by znamenal nepřímou podporu Moskvy v době pokračující války na Ukrajině.
„Ruskou ropu vždycky kupujeme dvakrát. Poprvé, když ji opravdu kupujeme. A podruhé když hasíme následky diktátora Putina po útoku na Ukrajině. Přímo bychom mu to tak i dotovali, to je nepřípustné,“ sdělil Rakušan. Stejné stanovisko zastával i Ivan Bartoš (Piráti).
Také lídr ODS Martin Kupka (ODS) podobný postup odmítl a zdůraznil potřebu jasného postoje vlády. „Tady se ukazuje, jak vláda Andreje Babiše má dvě tváře. Měl by od ní zaznít jednoznačný postoj,“ vyzval.
Reagoval tak na to, že zatímco Okamura by byl pro, zbylí dva členové vlády byli ve svém vyjádření zdrženlivější. „Motoristé jasně vylučují spolupráci s Rusem po dobu války na Ukrajině,“ řekl ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný.
Ministryně financí ve vládě Andreje Babiše Alena Schillerová (ANO) připomněla, že Česká republika se řídí sankcemi Evropské unie. „Sankce EU vůči Rusku platí, Česká republika se k nim připojila a naše vláda je nijak nezpochybnila,“ dodala.
Spojené státy v noci na pátek povolily zemím na 30 dní nakupovat ruskou ropu již naloženou na tankerech na moři ve snaze stabilizovat světové trhy s energiemi, oznámil na síti X americký ministr financí Scott Bessent. Podle ruského vyslance Kirilla Dmitrijeva, který ve středu na toto téma jednal s americkými představiteli na Floridě, se tato výjimka dotkne asi 100 milionů barelů ruské ropy.