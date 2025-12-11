Nehoda se stala po páté hodině ranní na 44. kilometru ve směru do Ostravy. Národní dopravní informační centrum uvedlo, že jedno z havarovaných vozidel blokuje i provoz ve směru na Frýdek-Místek.
Policisté odklání dopravu po takzvané staré cestě, kde se tvoří pomalu jedoucí kolony.
Na místo vyjely čtyři jednotky hasičů. „Jednu osobu jsme vyprošťovali z vozidla a poskytovali jsme i minibus pro lidi, kteří se na místě nacházeli. Aktuálně na místě probíhají likvidační práce. Silnice je v obou směrech uzavřena a objížďka je vedena přes objízdnou trasu,“ řekl pro iDNES.cz mluvčí hasičů Tomáš Čáp.
Na místě zasahuje i záchranná služba, potvrdil pro iDNES.cz mluvčí Lukáš Humpl. Počet zraněných se podle Čápa upřesňuje podle toho, jak si je přebírá záchranná služba.
Policie později uvedla, že nákladnímu vozidlu, které jelo ve směru na Frýdek-Místek a převáželo dveřo, praskla pneumatika. Z toho důvodu narazil do vedle jedoucí dodávky a následně do svodidel. „Došlo k částečnému vysypání nákladu do protisměru. Do kulatiny narazila tři vozidla. Další dvě se střetla v této souvislosti,“ informovali policisté.