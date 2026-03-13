Matematici spočítali, že 13. připadá na pátek o něco méně často než na ostatní dny v týdnu. V kalendářním roce může nastat jednou, dvakrát, maximálně třikrát. Nejvyšší koncentrace pátků třináctého se však po letošku zopakuje až za deset let, předtím ji naposledy přinesl rok 2009
- 2036: 13. února, 13. března, 13. listopadu
- 2040: 13. ledna, 13. dubna, 13. července
- 2045: 13. dubna, 13. července, 13. září
Příští dva roky přinesou jen jeden pátek třináctého, další dva následující roky dva smolné dny za dvanáct měsíců.
Jak vznikl strach z pátku 13.?
Pátky třináctého
2026: únor, březen, listopad
Proč se zrovna s pátkem třináctého pojí pocity úzkosti a obav z nehody? Má to dlouhou historii. Právě v pátek byl podle křesťanské tradice ukřižován Ježíš Kristus. A číslo třináct je zase notoricky spojováno s Jidášem, třináctým hostem poslední večeře, který Ježíše zradil.
Ještě silnější impuls k negativnímu vnímání tohoto data přišel ve středověku. Mnozí historici spojují pátek 13. října roku 1307 se zatýkáním templářů francouzským králem Filipem IV. Sličným. Rytíři byli mučeni a následně upalováni, což posílilo vnímání pátku třináctého jako dne neštěstí a zrady.
K šíření strachu z pátku připadajícího na třináctý den v měsíci výrazně přispěl román Thomase W. Lawsona Pátek třináctého, který vyšel v roce 1907. Postupem času se přidávaly nejen další knihy na toto téma, ale i děsuplné hororové filmy.
Co na pátek třináctého říkají odborníci?
Podle policejních statistik není pátek 13. dnem s prokazatelně vyšší nehodovostí. V některých případech je počet dopravních nehod dokonce nižší než v jiné pátky.
A pojišťovny to vidí podobně. „V žádném segmentu pojištění neevidujeme více škod v souvislosti s pátkem třináctého,“ potvrzuje analytička pojišťovny Allianz Zuzana Daněčková. Mírně zvýšené riziko se vyskytuje jen v dopravě, což však není způsobeno datem, ale tím, že je pátek posledním dnem v týdnu a lidé vyrážejí na víkend. „Typický páteční dopravní ruch je hektičtější, a tudíž i více rizikový,“ dodává Daněčková.
Vědecké zkoumání pátku třináctého přineslo smíšené výsledky. Zatímco studie z roku 1993 publikovaná v British Medical Journal naznačila, že v pátek 13. dochází k vyššímu počtu hospitalizací v důsledku dopravních nehod, další výzkumy tento závěr nepotvrdily. Je možné, že respekt řidičů z pátku třináctého pozitivně ovlivňuje jejich chování za volantem.
Kdo věří na smolný pátek 13.?
V každém kalendářním roce se objeví minimálně jeden pátek 13. S tím je třeba se smířit. Dobrá zpráva je, že jich nikdy nemůže být více než tři.
Jak zjistila v roce 2007 agentura Median, bezmála třetina Čechů pověru o smolném dnu připouští. V průzkumu se 28 procent dotázaných přiznalo, že se pátku třináctého bojí. Zhruba třetina lidí se děsí třeba i černých koček. Ženy jsou statisticky pověrčivější než muži.
Fobie na pátek 13.
Strach z pátku 13. je tak rozšířený, až si vysloužil i svůj vlastní odborný název: paraskavedekatriafobie. Jedná se o specifickou fobii, která se projevuje silnou úzkostí a iracionálním strachem z tohoto konkrétního data. Lidé trpící touto fobií mohou v tento den prožívat stres, vyhýbat se běžným činnostem, cestování, nebo dokonce zůstávat úplně doma a ani si neuvařit jídlo, aby minimalizovali riziko, že se jim něco stane.
Svůj odborný název má také strach z čísla třináct bez ohledu na den. Je to triskaidekafobie. V některých hotelech se nevyskytuje pokoj s tímto číslem.
Pověry a strachy z nich pramenící mají prokazatelný vliv na lidské chování a rozhodování. Přestože statistiky ukazují, že pátek 13. není objektivně nebezpečnější, síla víry v osud a smůlu může ovlivnit naše vnímání a reakce.
I lidé, kteří nevěří v nadpřirozeno, připouštějí, že pověry tak trochu platí – ovlivňují totiž psychiku lidí. „Lidé, kteří jim věří, mohou znejistět a pak snadno udělají chybu,“ popisuje psycholog Jeroným Klimeš. Jsme sice ateistickým národem, avšak ateismus právě nahrává pověrám, myslí si psycholog. „Ti, kteří věří v jednoho Boha, bývají vůči pověrám imunní. Psychologicky dají na pověry lidé, kteří mají sklon k posedlostem – tedy ti, co třikrát chodí kontrolovat, jestli zamkli byt,“ dodává.
Pátek 13. jako Den požární bezpečnosti
Pátek třináctého si vybrali hasiči jako Den požární bezpečnosti. Po celé republice budou upozorňovat na důležitost požární prevence. Datum přitom není vybráno náhodně.
Navzdory pověře o nešťastném dnu mají lidé svou bezpečnost především ve vlastních rukou. Pokud vědí, jak se správně chovat, dodržují základní pravidla a chovají se rozumně, významně se sníží riziko, že dojde k neštěstí a že budou potřebovat pomoc hasičů nebo jiných záchranářů.
Jednotlivé hasičské sbory připravují každoročně na Den požární bezpečnosti akce pro veřejnost. Otevírají například zbrojnice a umožňují tak zájemcům seznámit se blíže s technikou, používanou při potírání zdivočelého ohně.
Pátek 13. ve světě
- V USA v mnoha výškových budovách nenajdete třinácté patro, zpravidla také chybí v označování hotelových pokojů.
- V Itálii je pátek 13. považován za šťastný, Italové za nešťastný považují pátek 17.
- Španělsko, Latinská Amerika a Řecko považují za smolný den úterý 13.
- V Indii je pátek 13. příležitostí pro meditaci a duchovní rituály.