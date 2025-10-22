Patnáctiletý podezřelý z vraždy skončil ve vazbě. Brutalita i motiv šokují

Olomoucký okresní soud poslal ve středu patnáctiletého mladíka podezřelého z vraždy muže v Zábřehu do vazby, shledal všechny tři vazební důvody, uvedl mluvčí soudu Karel Vašek. Podle kriminalistů mladík zaútočil na muže žijícího na ubytovně v noci na neděli.
Oběť si podle policie vybral náhodně. Zranění bylo devastující, muži dupal nohama po hlavě, řekli kriminalisté. Podezřelého policie v úterý obvinila z vraždy.

Jak uvedla policie, motivem bylo vybití si agrese a vzteku. Za vraždu spáchanou zvlášť surovým způsobem hrozí mladistvému s ohledem na jeho věk maximálně deset let.

„Soud v jeho případě shledal všechny tři vazební důvody, tedy důvodnou obavu z toho, že uprchne nebo se bude skrývat, aby se vyhnul trestnímu stíhání, obavu kvůli ovlivňování svědků ale i opakování trestné činnosti. S ohledem na věk obviněného nelze k dané věci poskytovat bližší informace,“ sdělil mluvčí soudu.

Mladík se k útoku přiznal. Kvůli jeho věku policisté nemohli sdělit bližší informace včetně toho, zda má trestní minulost. Šéf odboru obecné kriminality Jan Lisický v úterý uvedl, že byť jde o osobu nízkého věku, neměli policisté jinou možnost, než podat návrh na vazbu.

„Když si vybavím zážitky z pitevny, nemohu jinak, protože jiný systém zajištění bezpečnosti obyvatel v tomto okamžiku neexistuje,“ řekl novinářům Lisický.

Oběť si vybral náhodně

Policisty zaskočilo provedení vraždy, zranění byla podle nich devastující. Mladík nepoužil žádný předmět, útočil pouze nohama na hlavu a nebyl pod vlivem drog ani alkoholu.

Podle Lisického nic z vyšetřování nenaznačuje, že by se pachatel a oběť znali. Mladík si tak zřejmě muže vybral v ulici Československé armády náhodně, roli hrála pravděpodobně i fyzická konstituce oběti. Napadený vážil 47 kilogramů, a útoku se tak nemohl bránit. „Zatím se nám to jeví tak, že šlo jen o vybití agrese a vzteku,“ doplnil Lisický.

V Olomouckém kraji jde o osmou vraždu či pokus o ni. Také poslední vraždu, která se odehrála na konci září v Dlouhé Loučce na Olomoucku má na svědomí mladý pachatel.

Jde o čerstvě osmnáctiletého mladíka, který ve starém kravíně podle policie zabil jednatřicetiletého muže. Případy mladistvých či nezletilých vrahů policie v Olomouckém kraji vyšetřovala i v minulosti, stále jsou však výjimečné.

Naposledy loni v lednu zadrželi dvanáctiletého chlapce, který podle policie zabil svoji osmatřicetiletou matku. Protože nebyl trestněprávně odpovědný, byl případ na začátku letošního roku odložen.

