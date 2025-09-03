Otec beze slova zmizel i s dvěma malými dcerami, pátrá po nich policie

  16:06aktualizováno  16:06
Jablonečtí kriminalisté pátrají po šestapadesátiletém Pavlu Loukotovi z Jablonce nad Nisou a jeho dvou dcerách, které má podle policie pravděpodobně u sebe. Není to poprvé, co s dětmi beze slova odjel.

Policie pátrá po pohřešovaných dívkách a jejich hledaném otci. (3. září 2025) | foto: policie ČR

Matka si čtyřletou a tříletou dívku měla vyzvednout u jejich otce v Koberovech za účasti soudního vykonavatele. Muž však odjel. Děti nevrátil, ani o sobě nepodal žádnou zprávu.

„Hledaný se s pohřešovanou Pavlínou Kvíčalovou narozenou 17. dubna 2022 a Zdeňkou Kvíčalovou narozenou 25. října 2020 pohybuje údajně ve vozidle značky BMW 525 D šedé barvy, registrační značky 5SF 6385,“ informovala policie.

Matka dívek má podle policie strach o jejich život a zdraví. Se svým bývalým partnerem řešili již v minulosti podobnou situaci, kdy s dětmi odcestoval, aniž by jí o tom dal vědět.

Dříve skončily dívky v nemocnici

„Byl však následně kontrolován hlídkou Policie České republiky a dívky se tak v pořádku našly,“ doplnila policie. Tehdy musely být na přechodnou dobu hospitalizovány.

Jakékoliv informace o pohybu nebo výskytu pohřešovaných dívek a hledaného muže může veřejnost nahlásit policistům na kterékoliv služebně, nebo na lince 158.

Pavel Loukota měří asi 165 až 170 centimetrů a je střední až obézní postavy. Má hnědé vlasy a modré oči. Čtyřletá Zdeňka měří asi 100 až 110 centimetrů, je hubená a má plavé až hnědé rovné vlasy a hnědé oči. Její mladší sestra Pavlína měří ve svých třech letech zhruba 95 centimetrů. Je hubená, má plavé až hnědé lehce zvlněné vlasy a hnědé oči.

