Policie pátrá po muži z jihlavské psychiatrie, dalšího pacienta už našla

Autor: ,
  17:41aktualizováno  18:06
Policie našla hledaného muže z Písecka. V pátrání byl kvůli tomu, že ve čtvrtek odešel z plicního oddělení nemocnice v Táboře a nevrátil se k hospitalizaci, vzhledem k podávání omamných látek mohl být nebezpečný. Pátrání po muži, který odešel z jihlavské psychiatrie, dál trvá.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Pohřešovaný muž z Písecka, který je kvůli nemoci v přímém ohrožení života a měl se vrátit do nemocnice na plicní oddělení, může být pod vlivem omamných látek a nebezpečný, informovala dnes odpoledne policejní mluvčí Lenka Pokorná.

Před 18. hodinou policisté informovali, že muž byl vypátrán a je v péči lékařů.

Policie také od úterý pátrá po osmatřicetiletém Davidu Ciklaminim, pacientovi jihlavské psychiatrické nemocnice, který se v pondělí odpoledne nevrátil z procházky.

Hledaný David Ciklamini. (20. února 2026)

Muž bydlí v Českých Velenicích na Jindřichohradecku. K cestování využívá stopování, v minulosti takto odjel i do Rakouska.

Pohřešovaný muž je hubený a vysoký 183 centimetrů. Má rovné hnědé prošedivělé vlasy střední délky. Při odchodu měl na sobě tmavozelenou bundu, bílou mikinu a šedé kalhoty. Obuté měl tmavé boty a s sebou si nesl hnědou nákupní tašku.

Jakékoliv informace o pohřešovaném policisté přijmou na bezplatné tísňové lince 158.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.