Pasti nezabraly, pátrání po smrtelně jedovaté mambě pokračuje. Had je zřejmě v domě

PRAHA Mamba zelená, která unikla v úterý večer v pražských Hlupočepích, se nechytila do nastražených tepelných nástrah. Policisté pokračují v pátrání, podle odborníků se mamba s největší pravděpodobností nachází stále v domě.

Policisté na uniklou mambu zelenou ve středu nastražili tepelné návnady, které ji měly přilákat a chytit do pasti. Do těch se ale ani ve čtvrtek had nechytil. „V hledání budeme pokračovat,“ řekl policejní mluvčí Jan Rybanský.

„Policie pátrá i v okolí, ale na 99 procent zůstala v tom domě,“ řekl pro server Lidovky.cz mluvčí Prahy 5 Jakub Večerka. Podle odborníků, s nimiž městská část případ konzultovala, je mamba velmi teplomilná, a proto by se nedostala nikam daleko, i kdyby dům opustila. „Ten had ztuhne, když je deset stupňů a méně. To včera bylo,“ doplnil Večerka.

Dům v pražských Hlubočepech, z něhož měla mamba zelená uniknout.

Podle informací městského úřadu zůstává dům v ulici V Bokách I. prázdný. „Obyvatelům objektu bylo nabídnuto náhradní bydlení, to ale nepřijali,“ uvedl Večerka. Z domu bylo evakuováno pět lidí včetně jednoho dítěte.



Městská část nechystá žádná zvláštní bezpečnostní opatření. „Po konzultaci s policií a s odborníky jsme došli k závěru, že nejsou potřeba. Občany však o situaci informujeme na webových stránkách, přes sociální sítě i na místě,“ řekl Večerka. K větší ostražitosti úřad také vyzval školy v okolí.

Okolnosti úniku smrtelně jedovatého hada policisté vyšetřují, ženu vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu zatím nevyslechli. Podle Státní veterinární správy případný chov mamby nebyl schválený. Podle mluvčího Všeobecné fakultní nemocnice v Praze zůstává stav ženy, které bylo podáno antisérum, vážný. „Musíme počkat další dny, abychom věděli, jak to pokračuje,“ uvedl.