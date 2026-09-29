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Pohřešovaná matka měla psychické potíže, z domácnosti zmizely nože a světlo na kolo

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  11:01aktualizováno  12:03
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Téměř měsíc po zmizení policie pohřešovanou osmatřicetiletou Janu Šerjeníkovou z Frýdku-Místku stále nenašla. Podle vedení krajské kriminálky na tom byla v poslední době psychicky špatně a snažila se najít odbornou pomoc. Policie má čtyři vyšetřovací verze, k žádné se zatím nepřiklání. Asistentka Krajského soudu v Ostravě a matka dvou dětí zmizela na začátku září.

KRIMI

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„Žádná z opatření, které policie provedla, dosud nevedla k nalezení pohřešované ženy,“ uvedl dnes na tiskové konferenci vedoucí odboru obecné kriminality Jan Syslo.

„Bylo i zjištěno, že v domácnosti chybí tři nože a svítilna z jízdního kola a zdroj do svítilny. Policie prověřuje asi dva tisíce hodin kamerových záznamů, zatím bez úspěchu,“ doplnil Syslo.

Kamerový záznam Jany Šerjeníkové ještě před jejím zmizením. (29. září 2026)
O případu informuje náměstek ředitele pro službu kriminální policie a vyšetřování Moravskoslezského kraje Martin Lichý, vedoucí odboru obecné kriminality Jan Syslo a ředitel Územního odboru Frýdek-Místek Marek Dvořák. (29. září 2026)
Označená území ve Frýdku-Místku a okolí, která policisté takřka detailně prohledávali, aby našli pohřešovanou Janu Šerjeníkovou. (29. září 2026)
Pátrání policistů po pohřešované Janě Šerjeníkové z Frýdku-Místku. (29. září 2026)
Pátrání policistů po pohřešované Janě Šerjeníkové z Frýdku-Místku. (29. září 2026)
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Náměstek ředitele moravskoslezské kriminálky Martin Lichý sdělil, že ač v rodině nebyly zaznamenány žádné negativní vztahy, žena se v poslední době nacházela v nepříznivém psychickém stavu. „A snažila se vyhledat pomoc, blíže to nechci konkretizovat,“ poznamenal.

Také zdůraznil, že policie prověří každý poznatek v podstatě od kohokoliv, nic neponechá bez povšimnutí. „Policie nasadila přes šedesát kriminalistů, dosud proběhlo třináct pátracích akcí v terénu a byla propátrána plocha o rozloze 220 kilometrů čtverečných,“ uvedli policisté.

Čtyři vyšetřovací verze

1. Žena odešla dobrovolně s úmyslem začít nový život.

2. Odešla dobrovolně s úmyslem sebepoškození.

3. Stala se obětí neúmyslného trestného činu, třeba dopravní nehody.

4. Stala se obětí úmyslného trestného činu.

Zdroj: Policie ČR

Policie také uvedla, že má čtyři vyšetřovací verze. „Zatím se k žádné nepřikláníme,“ zdůraznil Lichý.

Policie podle ředitele frýdecko-místeckého územního odboru Marka Dvořáka propátrala lesy, vodní nádrže v okolí Frýdku-Místku, podchody, řeky, mosty, podchody, opuštěné objekty, kanalizaci, nemocnice i stovky ubytovacích zařízení. Využila také drony a další speciální techniku.

„V bytovém domě, kde paní Jana žije se svou rodinou, neexistují dveře, do kterých by Policie České republiky nevstoupila a nezkontrolovala je,“ konstatoval policista. Kriminalisté propátrali rovněž všechen majetek rodiny i příbuzných, včetně motorových vozidel.

Šerjeníková je pohřešovaná od časných ranních hodin čtvrtku 3. září, případně zmizela už pozdě v noci ve středu 2. září, kdy měla narozeniny. Doma nechala dvě děti. Žena odešla bez dokladů a mobilního telefonu.

Policie posléze pátrání rozšířila na celý schengenský prostor. Zveřejnila, co zřejmě měla žena na sobě a připojila fotografie obuvi a batohu.

„Na základě dalšího šetření bylo kriminalisty zjištěno, že pohřešovaná žena mohla mít při odchodu z bydliště na sobě černou mikinu s dlouhým rukávem a kapucí, lesklé tmavé legíny, béžové boty na tkaničky a šedý batoh,“ uvedla tehdy policejní mluvčí Eva Michalíková.

Policisté vyslechli mnoho ženiných příbuzných, známých a spolupracovníků, prohledali i její kancelář asistentky na Krajském soudu v Ostravě. Rovněž prověřili poznatky lidí, které však k nalezení hledané nevedly.

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