Pohřešovaná matka měla psychické potíže, z domácnosti zmizely nože a světlo na kolo

„Žádná z opatření, které policie provedla, dosud nevedla k nalezení pohřešované ženy,“ uvedl dnes na tiskové konferenci vedoucí odboru obecné kriminality Jan Syslo.
„Bylo i zjištěno, že v domácnosti chybí tři nože a svítilna z jízdního kola a zdroj do svítilny. Policie prověřuje asi dva tisíce hodin kamerových záznamů, zatím bez úspěchu,“ doplnil Syslo.
Náměstek ředitele moravskoslezské kriminálky Martin Lichý sdělil, že ač v rodině nebyly zaznamenány žádné negativní vztahy, žena se v poslední době nacházela v nepříznivém psychickém stavu. „A snažila se vyhledat pomoc, blíže to nechci konkretizovat,“ poznamenal.
Také zdůraznil, že policie prověří každý poznatek v podstatě od kohokoliv, nic neponechá bez povšimnutí. „Policie nasadila přes šedesát kriminalistů, dosud proběhlo třináct pátracích akcí v terénu a byla propátrána plocha o rozloze 220 kilometrů čtverečných,“ uvedli policisté.
Čtyři vyšetřovací verze
1. Žena odešla dobrovolně s úmyslem začít nový život.
2. Odešla dobrovolně s úmyslem sebepoškození.
3. Stala se obětí neúmyslného trestného činu, třeba dopravní nehody.
4. Stala se obětí úmyslného trestného činu.
Zdroj: Policie ČR
Policie také uvedla, že má čtyři vyšetřovací verze. „Zatím se k žádné nepřikláníme,“ zdůraznil Lichý.
Policie podle ředitele frýdecko-místeckého územního odboru Marka Dvořáka propátrala lesy, vodní nádrže v okolí Frýdku-Místku, podchody, řeky, mosty, podchody, opuštěné objekty, kanalizaci, nemocnice i stovky ubytovacích zařízení. Využila také drony a další speciální techniku.
„V bytovém domě, kde paní Jana žije se svou rodinou, neexistují dveře, do kterých by Policie České republiky nevstoupila a nezkontrolovala je,“ konstatoval policista. Kriminalisté propátrali rovněž všechen majetek rodiny i příbuzných, včetně motorových vozidel.
Šerjeníková je pohřešovaná od časných ranních hodin čtvrtku 3. září, případně zmizela už pozdě v noci ve středu 2. září, kdy měla narozeniny. Doma nechala dvě děti. Žena odešla bez dokladů a mobilního telefonu.
Policie posléze pátrání rozšířila na celý schengenský prostor. Zveřejnila, co zřejmě měla žena na sobě a připojila fotografie obuvi a batohu.
„Na základě dalšího šetření bylo kriminalisty zjištěno, že pohřešovaná žena mohla mít při odchodu z bydliště na sobě černou mikinu s dlouhým rukávem a kapucí, lesklé tmavé legíny, béžové boty na tkaničky a šedý batoh,“ uvedla tehdy policejní mluvčí Eva Michalíková.
Policisté vyslechli mnoho ženiných příbuzných, známých a spolupracovníků, prohledali i její kancelář asistentky na Krajském soudu v Ostravě. Rovněž prověřili poznatky lidí, které však k nalezení hledané nevedly.