Pohřešovaná dívka si chtěla ublížit, vypátrali ji v houští u kolejí

Oznámení o dívce, která si chce ublížit, přijali policisté na tísňové lince v pátek po půl čtvrté odpoledne. Okamžitě zahájili pátrací akci v Častolovících a okolí, kam měla odjet z místa svého bydliště autobusem.
„Do pátrání se zapojily téměř dvě desítky policistů napříč službami, dva Velitelé policie a kynolog se služebním psem. Krátce před půl šestou večer nalezli policisté odboru cizinecké policie pohřešovanou dívku naštěstí živou a nezraněnou,“ uvedla policejní mluvčí Andrea Muzikantová.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz
Dívka byla v houští u trati necelé dva kilometry od železniční stanice v Častolovicích. Bylo zřejmé, že je v nepříznivém psychickém stavu, a tak ji policisté předali posádce zdravotnické záchranné služby, která ji převezla k dalšímu vyšetření do Oblastní nemocnice v Rychnově nad Kněžnou.
„Šťastné nalezení dívky přineslo úlevu všem zasahujícím policistům i dalším osobám zapojeným do pátrání. Poděkování patří také oznamovateli, který projevil odvahu a odpovědnost, když se s informací o možném ohrožení života svěřil dospělému,“ doplnila mluvčí.
Právě včasné oznámení podobných skutečností může podle policie sehrát zásadní roli při záchraně lidského života. Lidé s psychickými obtížemi se mohou obrátit také na specializované krizové linky, které jsou bezplatné a anonymní.