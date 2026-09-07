Pohřešovaná dívka si chtěla ublížit, vypátrali ji v houští u kolejí

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  15:54aktualizováno  15:54
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Pátrání po nezletilé dívce s psychickými obtížemi na Rychnovsku (4. září 2026).

Pátrání po nezletilé dívce s psychickými obtížemi na Rychnovsku (4. září 2026). | foto: Policie ČR

Pátrání po nezletilé dívce s psychickými obtížemi na Rychnovsku (4. září 2026).
Pátrání po nezletilé dívce s psychickými obtížemi na Rychnovsku (4. září 2026).
Pátrání po nezletilé dívce s psychickými obtížemi na Rychnovsku (4. září 2026).
Pátrání po nezletilé dívce s psychickými obtížemi na Rychnovsku (4. září 2026).
5 fotografií
Téměř dvě desítky policistů, kynolog i dobrovolníci se zapojili do pátrání po nezletilé dívce na Rychnovsku, která se svému vrstevníkovi svěřila, že si chce ublížit. Po necelých dvou hodinách ji našli ukrytou v houští u železniční trati a předali do péče zdravotníků. Policisté přitom ocenili odvahu oznamovatele, který se svěřil dospělému.

Oznámení o dívce, která si chce ublížit, přijali policisté na tísňové lince v pátek po půl čtvrté odpoledne. Okamžitě zahájili pátrací akci v Častolovících a okolí, kam měla odjet z místa svého bydliště autobusem.

„Do pátrání se zapojily téměř dvě desítky policistů napříč službami, dva Velitelé policie a kynolog se služebním psem. Krátce před půl šestou večer nalezli policisté odboru cizinecké policie pohřešovanou dívku naštěstí živou a nezraněnou,“ uvedla policejní mluvčí Andrea Muzikantová.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Dívka byla v houští u trati necelé dva kilometry od železniční stanice v Častolovicích. Bylo zřejmé, že je v nepříznivém psychickém stavu, a tak ji policisté předali posádce zdravotnické záchranné služby, která ji převezla k dalšímu vyšetření do Oblastní nemocnice v Rychnově nad Kněžnou.

„Šťastné nalezení dívky přineslo úlevu všem zasahujícím policistům i dalším osobám zapojeným do pátrání. Poděkování patří také oznamovateli, který projevil odvahu a odpovědnost, když se s informací o možném ohrožení života svěřil dospělému,“ doplnila mluvčí.

Pátrání po nezletilé dívce s psychickými obtížemi na Rychnovsku (4. září 2026).
Pátrání po nezletilé dívce s psychickými obtížemi na Rychnovsku (4. září 2026).
Pátrání po nezletilé dívce s psychickými obtížemi na Rychnovsku (4. září 2026).
Pátrání po nezletilé dívce s psychickými obtížemi na Rychnovsku (4. září 2026).
5 fotografií

Právě včasné oznámení podobných skutečností může podle policie sehrát zásadní roli při záchraně lidského života. Lidé s psychickými obtížemi se mohou obrátit také na specializované krizové linky, které jsou bezplatné a anonymní.

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