„V zalesněném prostoru nad Frýdkem-Místkem jsme ve čtvrtek našli tělo, jehož totožnost nebylo možné na místě zjistit. Dnes jsme se od odborníků dozvěděli, že se jedná o tělo ženy, která je pohřešovaná od 3. září letošního roku,“ informoval na brífinku krajský policejní prezident Tomáš Kužel.
„Stav těla a další získané informace svědčí o tom, že tělo tam bylo ode dne, kdy bylo vyhlášeno pátrání,“ doplnil krajský policejní ředitel.
Kriminalisté dále uvedli, že žena došla na uvedené místo pěšky a našly se u ní věci, tedy tři nože a svítilna, které si odnesla z domu.
Jak přesně zemřela, zatím policisté neuvedli. Je nařízena soudní pitva. „Na celé věci budeme dále pracovat, v současné době zkoumáme způsob úmrtí,“ dodal Kužel.
„Možnost cizího zavinění ale v této chvíli nemůžeme zcela vyloučit,“ podotkl šéf krajské kriminálky Martin Lichý s tím, že případný dopis na rozloučenou dosud nebyl nalezen.
Podle serveru tn.cz, který se odkazuje na informace od rodiny zemřelé, žena spáchala sebevraždu.
Přesnou příčinu smrti objasní až další vyšetřování. „Vzhledem k tomu, že se jednalo o relativně teplé období a tělo tam leželo měsíc, se nyní nedalo zjistit více,“ objasnil Kužel. Potvrdil, že byla nařízena soudní pitva.
K místu nálezu těla postupně kriminalisty dovedlo zkoumání asi dvou tisíc hodin kamerových záznamů, na jejichž základě se pomalu rýsovala lokalita, kam žena mohla jít. „Na nalezení těla se významně podílel i policejní pes vycvičený na vyhledávání mrtvol,“ sdělil Lichý.
Na dotaz reportéra iDNES.cz, jestli na místě nálezu policisté už dříve pátrali, odvětil kriminalista Lichý, že monitoring lokality už při jednom z předchozích osmnácti plošných pátrání prováděla letecká služba, avšak kvůli hustému porostu tehdy nebylo možné tělo nalézt.
Žena měla psychické problémy
Matka dvou dětí zmizela v noci z 2. září, kdy měla narozeniny, na 3. září. Ráno měla odjet do práce, tam však nedorazila.
Policie na předchozí tiskové konferenci uvedla, že žena měla psychické problémy a snažila se vyhledat odbornou pomoc. Z domácnosti zmizely tři nože a svítilna na jízdní kolo s baterií. Naopak peněženka s doklady zůstala doma, stejně tak i mobilní telefon.
„Volala o pomoc, ale bohužel ne dost důrazně, řešila to spíše sama se sebou,“ poznamenal k psychickému stavu ženy kriminalista Lichý. Policisté na další dotazy médií sdělili, že nevědí o tom, že by byla žena některým odborníkem odmítnuta.
Krajští šéfové kriminálky již dříve sdělili, že pracují se čtyřmi verzemi, a to že odešla dobrovolně s úmyslem začít nový život nebo odešla dobrovolně s úmyslem sebepoškození, stala se obětí neúmyslného trestného činu, třeba dopravní nehody nebo nešťastné náhody, případně se stala se obětí úmyslného trestného činu.