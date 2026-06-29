Policie pátrala po ženě s omezenou svéprávností. Užívá léky

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  19:54aktualizováno  20:45
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Policie pátrala po 33leté ženě ze Stráže pod Ralskem, která má soudem omezenou svéprávnost. Pohřešování v pondělí oznámil její strýc, kterému byla dotyčná svěřena do péče. Žena odešla z místa bydliště ve 12:00 hodin. Krátce po půl deváté večer policie informovala o jejím nalezení.

Hledaná Esther Savigneová měla v době odchodu z domova na sobě kávové kraťasy a bílé triko s krátkým rukávem. Podle policie má velikou statnou postavu a úplně krátké vlasy. Neměla u sebe mobilní telefon ani žádné finanční prostředky.

Policie na svém webu informovala, že jmenovaná není soběstačná a venku neumí fungovat. Ráno i večer bere léky, které si sebou nevzala. Má rovněž sklony k sebepoškozování.

O jejím nalezení informovali policisté v 20:31 na sociální síti X. „Byla aktuálně vypátrána na Liberecku a je v pořádku,“ uvedli.

Žena tímto způsobem odešla z domova již čtyřikrát, třikrát roce 2024 a jednou i letos. Tehdy ji vypátrali na vlakovém nádraží v České Lípě. Podle policistů bylo jejím oblíbeným místem v minulosti Klaudiánova nemocnice v Mladé Boleslavi.

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