Policie pátrala po ženě s omezenou svéprávností. Užívá léky

Hledaná Esther Savigneová měla v době odchodu z domova na sobě kávové kraťasy a bílé triko s krátkým rukávem. Podle policie má velikou statnou postavu a úplně krátké vlasy. Neměla u sebe mobilní telefon ani žádné finanční prostředky.
Policie na svém webu informovala, že jmenovaná není soběstačná a venku neumí fungovat. Ráno i večer bere léky, které si sebou nevzala. Má rovněž sklony k sebepoškozování.
O jejím nalezení informovali policisté v 20:31 na sociální síti X. „Byla aktuálně vypátrána na Liberecku a je v pořádku,“ uvedli.
Žena tímto způsobem odešla z domova již čtyřikrát, třikrát roce 2024 a jednou i letos. Tehdy ji vypátrali na vlakovém nádraží v České Lípě. Podle policistů bylo jejím oblíbeným místem v minulosti Klaudiánova nemocnice v Mladé Boleslavi.