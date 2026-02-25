Úmrtí policejního potápěče na přehradě vyšetřuje GIBS, prověří i okolnosti tréninku

  12:34
Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) převzala vyšetřování úmrtí elitního policejního potápěče, který přišel o život při výcviku na Dalešické přehradě na Třebíčsku. Neštěstí se stalo v pondělí, kdy se muž po ponoru nevynořil. Následovala dvoudenní rozsáhlá pátrací operace, která měla smutný konec. Potápěče našli v úterý bez známek života v hloubce asi dvaceti metrů.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Pro nás záležitost záchrannou operací skončila. Případ jsme předali GIBS,“ uvedl na dotaz redakce iDNES.cz mluvčí Policejního prezidia Ondřej Moravčík.

Mluvčí GIBS Jakub Augusta převzetí vyšetřování ve středu dopoledne potvrdil. „Ano, celou záležitostí se zabýváme,“ sdělil bez dalších podrobností.

V okolí vodní nádrže Dalešice na Třebíčsku pokračuje rozsáhlá pátrací operace. Kolegové hledají elitního policejního potápěče, který se při výcviku nevynořil. (24. února 2026)
V okolí vodní nádrže Dalešice na Třebíčsku pokračuje rozsáhlá pátrací operace. Kolegové hledají elitního policejního potápěče, který se při výcviku nevynořil. (24. února 2026)
Plánovaný výcvik u Dalešické přehrady skončil tragédií. Pohřešovaného policejního potápěče našli kolegové mrtvého. (24. února 2026)
Plánovaný výcvik u Dalešické přehrady skončil tragédií. Pohřešovaného policejního potápěče našli kolegové při rozsáhlé pátrací akci mrtvého. (24. února 2026)
24 fotografií

Jaký bude další postup, mluvčí neupřesnil. V případech nevyjasněného úmrtí se obvykle nejdříve provádí soudní pitva. Ta by měla odpovědět na to, jakým způsobem a proč potápěč při výcviku zemřel.

O možné náhlé zdravotní indispozici, jako možné příčině neštěstí, spekulovali už při záchranné akci kolegové zemřelého potápěče.

Zcela jistě bude GIBS prověřovat také okolnosti tréninku, který na Dalešické přehradě trojice elitních potápěčů z brněnského útvaru speciálních potápěčských činností a výcviku prováděla.

Ze slov Petra Koutného, ředitele pořádkové policie Policejního prezidia, který se osobně účastnil záchranných prací, vyplývá, že ne úplně vše muselo přesně odpovídat předpisům.

„Byl to standardní výcvik. Podle informací, které mám, se muž v té inkriminované době potápěl sám,“ řekl Koutný novinářům v úterý přímo u přehrady.

Jak upozornili experti, kteří se potápění věnují, takový postup rozhodně správný není. Ve vodě by měli být potápěči vždy minimálně ve dvojici. Každý by měl pro případ nenadálých a neočekávaných událostí mít k ruce „buddyho“, tedy parťáka, který mu pomůže.

Elektrárna stála skoro 30 hodin

Během záchranných prací a pátrání po pohřešovaném potápěči museli také na 24 hodin odstavit elektrárnu na Dalešické přehradě. Tu provozuje společnost ČEZ, zařízení slouží jako a přečerpávací a vyrovnávací v době odběrových špiček.

„Elektrárnu na přehradě jsme na žádost policie odstavili v pondělí v poledne, znovu do provozu jsme ji uvedli v úterý odpoledne za deset minut pět. Byla to naprosto výjimečná situace. Že bychom ji odstavili na tak dlouho, i když byla technicky v pořádku, za posledních třináct let nepamatuji,“ konstatoval Jiří Bezděk, mluvčí Jaderné elektrárny Dukovany, pod níž elektrárna spadá.

Jak dodal, k určitým finančním škodám na straně elektrárny tím došlo. K jak vysokým, ale dosud není vyčísleno. „Odstavení jsme nahlásili na dispečink ČEZ. Ten musel na tu dobu zajistit dodávky v odběrové špičce jinde,“ dodal Bezděk.

Odstavení elektrárny však usnadnilo záchranným složkám pátrání. Pokud je v chodu turbína elektrárny, bývá pod hladinou u hráze silný proud.

Potápěči se při hledání pohřešovaného kolegy potýkali se sníženou viditelností do tří metrů, s nízkou teplotou vody i členitým terénem pod hladinou a strmými svahy nádrže.

Dalešická přehrada je s 85 metry nejhlubší přehradou v Česku. Na řece Jihlavě se jihovýchodně od Třebíče začala budovat v roce 1970 jako zásobárna technologické vody pro Jadernou elektrárnu Dukovany. Pojme až 127 milionů metrů krychlových vody. Díky kolísání hladiny ani v zimě nezamrzá a může na ní celoročně fungovat lodní doprava. Policejní potápěči na přehradě trénují pravidelně.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Komentář

Odolná země zlomených srdcí. Co daly a vzaly Ukrajině čtyři roky války

Pohled na rozstřílené město Kupjansk v Charkovské oblasti (30. prosince 2025)

U soudu v kauze IKEM vypovídal svědek. Byly to mafiánské metody, stěžoval si

Soud pokračuje v projednávání případu údajného vydírání kardiochirurgů Jana...

Funkcionáři KSČ budou dál brát snížené důchody. Ústavní soud smetl stížnost

Ústavní soud

Norský expremiér se pokusil o sebevraždu, Epstein ho hostil ve svých domech

Bývalý norský premiér Thorbjorn Jagland se svým právníkem v Oslu (12. února...

V Česku bude tepleji než v Řecku a Bulharsku. Ve Francii mají skoro třicítky

Poslední únorový den bude v Česku tepleji než v řadě přímořských letovisek.

Nepoškozujte při útocích na Rusko naše zájmy, varoval Washington Ukrajinu

Požár po ukrajinském útoku na Novorossijsk (14. listopadu 2025)

Předlouhá sebechvála a republikáni jako na klíček, hodnotí média Trumpův projev

Americký prezident Donald Trump pronáší projev o stavu unie. (24. února 2026)

Teleskop

Zaveďme českou námořní vlajku. Československo ji mívalo, ale jen válečnou

V Murterském moři se konala 29. Česká námořní rallye.

Ruzyně chystá opravy u ranveje, létat se bude skoro půl roku přes město

Ranvej pražského letiště

Analýza

Když skočí Němci, skočí i Češi? V otázce rozpočtu je třeba počítat i s dotačním dopingem sousedů

Elektřina

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Přehlídka planet má nastat 28. února. Co ale bude skutečně vidět na noční obloze

Unikátní seřazení planet se 28. 2. 2026 konat nebude.

Trump v projevu lhal, odváděl pozornost a žádné řešení nenastínil, reagují demokraté

Guvernérka amerického státu Virginie Abigail Spanbergerová pronáší...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.