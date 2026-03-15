Kamarádi ho naposledy viděli v sobotu kolem třetí ráno, když odjížděli z plesu v kulturním domě Akord v Zábřehu.
„Informaci o pohřešování mladíka jsme přijali v sobotu večer s odůvodněním, že o sobě nedal od brzkých ranních hodin nikomu vědět,“ informovala mluvčí krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje Soňa Štětínská.
Policisté kontaktovali příbuzné, známé, prověřili, jestli není v některé z nemocnic. „Už v noci na neděli jsme pátrali na všech možných místech, kde by se mohl pohybovat. Nasazen byl i policejní vrtulník,“ řekla komisařka. „Na základě zjištěných informací pokračujeme v pátrání v okolí Landeku,“ uvedla v neděli dopoledne.
Právě kamarádka, která se zapojila i do pátrání v terénu, redakci iDNES.cz řekla, že mladíka viděla naposledy v sobotu kolem třetí ráno, když odjížděla z plesu gymnázia Hladnov pořádaném v kulturním době v Zábřehu. „Jela jsem s kamarády taxíkem domů. Matěj se k nám nevlezl, ale ani s námi jet nechtěl. Pak mi ještě volal ve čtvrt na čtyři, že jede Boltem,“ líčila dívka.
Byl prý podnapilý, ale držel se na nohou a normálně komunikoval. Domů nedojel. „Z faktury, která mu přišla do mejlu, vyplývá, že vystoupil ve 3:24 u Landek Parku,“ doplnila studentka.
Asi kolem půl páté ráno prý ještě napsal z telefonu několik zpráv. Své třídní skupině na Instagramu poslal pozdrav a přání k maturitě. Chodil do čtvrtého ročníku na obchodní akademii v Ostravě-Mariánských Horách. „I mně napsal zprávu, že jsem fajn holka, a kamarádce, kterou měl hodně rád, poslal delší text,“ doplnila studentka. Poslední zprávu prý odeslal ve tři čtvrtě na pět.
Často prý chodil i v noci přes Landek domů do nedalekého Koblova. Právě v tomto teritoriu policisté mladíka hledali. Pomáhali i jeho blízcí a kamarádi.
