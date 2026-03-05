Urgentní pátrání po třináctileté dívce, může být v ohrožení života

Autor: ,
  13:11aktualizováno  13:28
Policie hledá třináctiletou Patricii Soukupovou z České Skalice na Náchodsku. Naposledy ji viděli ve středu odpoledne. Její telefon je nedostupný a je bez finanční hotovosti. Podle policie může být v ohrožení života.

Policie po 13leté Patricii Soukupové z České Skalice na Náchodsku (5.března 2026). | foto: Policie ČR

Pokud dívku uvidíte nebo o ní máte jakoukoliv informaci, kontaktujte linku 158, žádají veřejnost policisté.

„Pohřešovaná má na sobě modré rifle, černou mikinu s kapucí, modrý croptop a bílé boty s růžovou patou. Dívka může být s ohledem na popsané skutečnosti v ohrožení života. Žádáme tímto veřejnost o pomoc s jejím nalezením,“ uvedla krajská policejní mluvčí Šárka Pižlová.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.