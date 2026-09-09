Do soudní síně přišel Patrik Cigoš ve středu v doprovodu eskorty. Aktuálně se totiž nachází ve vazbě. Podle jeho prohlášení před soudem na svém odvolání trvá. Předseda senátu Ivo Lajda v úvodu soudního řízení četl spisový materiál. V něm shrnul odůvodnění rozsudku olomouckého krajského soudu, který Cigoš svým odvoláním napadl. Obžalovaný se po celou dobu čtení tvářil klidně.
„Myslím si, že jsem se snažil do společnosti zařadit plným úsilím – hledal jsem práci, měl jsem pohovory, i za tu krátkou dobu jsem se vždycky snažil. To je asi všechno, co chci říct,“ hájil se ve středu Cigoš.
Obhajoba Patrika Cigoše žádá o snížení původně uloženému trestu na 27,5 let na nižší. „Nijak nezpochybňuji mimořádnou závažnost projednávaného skutku ani skutečnost, že obžalovaný se skutku dopustil krátce po podmínečném propuštění. Trest ale považuji za nepřiměřeně přísný a soud prvního stupně nedostatečně zdůvodnil, proč se trest pohybuje v horní hranici trestní sazby,“ uvedla Cigošova advokátka.
Podle ní krajský soud nedostatečně přihlédl k rozhodnutí znalců, kteří nevyloučili resocializaci u obžalovaného a také nebyly dostatečně promítnuty polehčující okolnosti. „Obžalovaný čin bezprostředně oznámil, spolupracoval s orgány činnými v trestním řízení. Vinu přijal. V rozsudku prvostupňového soudu jsou okolnosti zmíněny jako polehčující okolnosti, ale jejich význam se fakticky neprojevil,“ uvedla obhájkyně, která navrhuje snížení trestu na 20 let ve věznici se sníženou ostrahou.
Podle státního zástupce Jaroslava Kouřila se obhajoba snaží Vrchní soud v Olomouci přesvědčit o jiném dilematu, než které se v případě uložení trestu řešilo u krajského soudu. „Dilema nebylo v tom, jestli za trestný čin, jehož se obžalovaný dopustil, uložit vězení ve výměře 20-30 let nebo ve výměře 15-20 let. Dilema bylo, zda dát 20-30 let, nebo zda dát trest až na doživotí,“ vysvětlil.
„Zavražděná 36 ran nožem musela vnímat“
Státní zástupce zdůraznil, že obžalovaný se činu dopustil pouhých 22 dnů po podmíněném propuštění z výkonu trestu. „Chtěl se zařadit do společnosti, slíbil, že se zdrží konzumace alkoholu. Co udělá? Opije se, vezme nůž, znenadání na oběť zaútočí a zmasakruje ji obrovským množstvím bodnořezných ran,“ uvedl. Připomněl, že podle znalců byly všechny rány způsobeny ještě za života ženy, která tak útok musela vnímat.
Za nepřijatelný označil návrh obhajoby na dvacetiletý trest. „To je pro nás naprosto nemyslitelné,“ prohlásil Kouřil. Podle něj obžalovaného před návrhem doživotního trestu zachránil především závěr znaleckého posudku, podle něhož u něj nebyla vyloučena možnost resocializace.
„Svého činu upřímně lituju. Nemělo se to stát. Neplánoval jsem nic takového udělat. Její chování samozřejmě neopravňuje ten čin, který jsem udělal, ale chtěl jsem říct, že po lidské stránce se ke mně nechovala nejlépe a bohužel jsem se nedokázal ovládnout. Váš verdikt budu respektovat, ale vězte, že toho lituju, protože jsem ji miloval. To je vše, co chci říct,“ řekl Cigoš k zavražděné ženě.
Líčení bylo přerušeno do 13.30.
První soud zohlednil i dobu vraždy
Krajský soud při prvním líčení zohlednil i fakt, že Cigoš vraždil jen pár dnů poté, co byl z věznice Mírov propuštěn z trestu, který si odpykával za podobný čin.
„Obžalovanému byl uložen výjimečný trest, neboť se dopustil činu, jehož závažnost byla velmi vysoká. Předchozí čin našel zohlednění v rámci právní kvalifikace, kdy mu hrozilo 15 až 20 let odnětí svobody nebo výjimečný trest. Nicméně bylo třeba zohlednit zejména škodlivost činu spočívající ve zvlášť surovém a trýznivém způsobu spáchání,“ uvedl po červencovém rozsudku soudce Jiří Barbořík.
Obžaloba před soudem uvedla, že muž na ženu, ke které se po propuštění z věznice nastěhoval, zaútočil nožem s dvaceticentimetrovou čepelí. Zasadil jí 36 bodnořezných a řezných ran, většinou na hlavu. Počet ran je téměř shodný s jeho předchozí vraždou. Výčet zranění četla státní zástupkyně Michaela Šoková téměř deset minut. Obžalovaný netečně seděl a poslouchal.
Cigošova obhájkyně zdůrazňovala, že se k činu hned doznal, ostatně sám na sebe zavolal policii a počkal na ni. „Prohlášení viny není formální procesní úkon, ale dlouhodobé vyústění postoje. Nezpochybňuji, že následky jednání jsou mimořádně závažné,“ podotkla advokátka. K tomu soud nakonec přihlédl, když z navrženého trestu ubral půl roku.